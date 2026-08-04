La Ruta Nacional 151, uno de los corredores más deteriorados de la provincia, comenzará a recibir esta semana las primeras tareas de reparación tras la definición de un plan de acción acordado con Vialidad Nacional.

El esquema incluye la licitación para la provisión de 5.000 toneladas de mezcla asfáltica en caliente, que se utilizarán en trabajos de bacheo sobre la RN 151 y la RN 22. La planificación establece que las intervenciones se realizarán de manera estratégica desde Catriel hacia el sur, priorizando los sectores de mayor tránsito pesado.

En paralelo, se adjudicará el servicio de mantenimiento de iluminación en cruces e interconexiones de ambas rutas, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad operacional en tramos de intenso tráfico vehicular.

Desde Vialidad Nacional confirmaron que también se ejecutarán tareas de bacheo en frío en distintos puntos de las rutas 22 y 151, además de una intervención en la zona del Puente 83 (RN22), afectada por las intensas lluvias de los últimos días.

El plan contempla además un análisis técnico y presupuestario para avanzar hacia la concesión de las rutas nacionales 22 y 151, con un modelo de gestión que busca fomentar la participación privada, atraer inversiones y garantizar un mantenimiento continuo de la red troncal.

La expectativa es que estas medidas permitan dar una respuesta inmediata al deterioro de las rutas y, al mismo tiempo, encaminar una solución estructural que asegure condiciones de transitabilidad y seguridad a largo plazo.