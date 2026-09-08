La Dirección Nacional de Vialidad confirmó este martes que el corte total de la Ruta Nacional 40 en la zona del Lago Guillelmo se mantendrá hasta las 15 horas, mientras continúan las tareas de despeje tras el derrumbe de rocas que se registró durante la madrugada.

El organismo informó que los equipos viales trabajan con maquinaria pesada para remover el material que permanece sobre la traza y sanear el sector afectado. Una vez que se logre liberar parcialmente la calzada, se implementará un tránsito asistido en un solo sentido, con el objetivo de descomprimir las largas filas de vehículos que esperan en el lugar.

La medida preventiva busca garantizar la seguridad de los automovilistas y transportistas que circulan por el corredor, uno de los más transitados de la región. Según Vialidad Nacional, la reapertura total de la circulación en ambas manos se concretará recién cuando se complete la limpieza y se verifique la estabilidad del terreno para garantizar un tránsito seguro.

Equipos viales trabajan en el despeje de la calzada

El operativo cuenta con la colaboración de Gendarmería Nacional, que organiza la circulación vehicular y controla los accesos al área del derrumbe. También participa el equipo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, que reforzó las medidas de prevención y asistencia a los automovilistas que circulan por la zona.

Asimismo, Las autoridades remarcaron que la presencia de personal y maquinaria en la zona exige máxima precaución y respeto a las indicaciones de los agentes viales.

Como parte de la estrategia de seguridad, se recomendó a los conductores planificar sus viajes con antelación y considerar rutas alternativas en caso de demoras prolongadas. El organismo nacional recordó que las condiciones climáticas previstas para los próximos días podrían generar nuevos desprendimientos, por lo que se mantendrá un monitoreo constante en la zona de Lago Guillelmo.