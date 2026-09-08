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LARGAS FILAS DE AUTOMÓVILES

Un choque de camiones en la Ruta 151 provocó derrame de combustible y la vía estuvo cortada por seis horas

Un camión cisterna y un semirremolque colisionaron en el kilómetro 55, cerca de Sargento Vidal. No hubo heridos, pero el derrame de combustible obligó a cortar la circulación durante seis horas

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 09:54
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El choque generó una grieta en el tanque del camión cisterna y el derrame de combustible sobre la calzada Foto: Catriel 25 Noticias

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en el kilómetro 55 de la Ruta Nacional 151, en la zona de la línea de alta tensión cerca de Sargento Vidal, paralizó la circulación de vehículos desde las 15 horas. El tránsito permaneció interrumpido hasta las 21 horas, mientras se realizaban tareas de limpieza y seguridad tras el derrame de combustible.

El hecho involucró a un camión cisterna cargado con combustible y a un semirremolque de la empresa LOARD. Según se informó, el semirremolque sufrió el reventón de un neumático, lo que provocó la desestabilización del rodado y el impacto contra el lateral izquierdo de la cisterna.

El choque generó una grieta en el tanque y el inicio de un derrame de combustible sobre la calzada. Por fortuna, no se produjo incendio ni hubo personas heridas. Sin embargo, la magnitud del derrame obligó a cortar el tránsito por completo y desplegar un operativo preventivo.

Cerca de las 20 horas comenzó el traspaso del combustible remanente a otro camión, mientras equipos especializados trabajaban en la limpieza del terreno. Finalmente, alrededor de las 21 horas, la policía habilitó el tránsito restringido por las banquinas, permitiendo la circulación parcial de los vehículos que aguardaban en largas filas desde la tarde.

El accidente generó demoras significativas en uno de los corredores más utilizados para conectar el Alto Valle con el norte de la Patagonia. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal vial, especialmente en sectores donde se realizan tareas de saneamiento.

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