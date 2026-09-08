Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en el kilómetro 55 de la Ruta Nacional 151, en la zona de la línea de alta tensión cerca de Sargento Vidal, paralizó la circulación de vehículos desde las 15 horas. El tránsito permaneció interrumpido hasta las 21 horas, mientras se realizaban tareas de limpieza y seguridad tras el derrame de combustible.

El hecho involucró a un camión cisterna cargado con combustible y a un semirremolque de la empresa LOARD. Según se informó, el semirremolque sufrió el reventón de un neumático, lo que provocó la desestabilización del rodado y el impacto contra el lateral izquierdo de la cisterna.

El choque generó una grieta en el tanque y el inicio de un derrame de combustible sobre la calzada. Por fortuna, no se produjo incendio ni hubo personas heridas. Sin embargo, la magnitud del derrame obligó a cortar el tránsito por completo y desplegar un operativo preventivo.

Cerca de las 20 horas comenzó el traspaso del combustible remanente a otro camión, mientras equipos especializados trabajaban en la limpieza del terreno. Finalmente, alrededor de las 21 horas, la policía habilitó el tránsito restringido por las banquinas, permitiendo la circulación parcial de los vehículos que aguardaban en largas filas desde la tarde.

El accidente generó demoras significativas en uno de los corredores más utilizados para conectar el Alto Valle con el norte de la Patagonia. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal vial, especialmente en sectores donde se realizan tareas de saneamiento.