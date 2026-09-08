La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Secretaría de Obras Públicas, puso en marcha un plan de limpieza y despeje del Canal de los Milicos, con el objetivo de facilitar el ingreso de la maquinaria del Consorcio de Riego y garantizar el mantenimiento del desagüe pluvial.

Las tareas se desarrollarán en seis etapas. La primera comprende el tramo entre calle Salto y Los Manzanos, mientras que la segunda se extenderá desde Los Manzanos hasta Paso de los Libres. En cada sector se realizarán trabajos de remoción de residuos, malezas y obstáculos que dificultan el escurrimiento del agua.

El operativo busca optimizar el funcionamiento del sistema pluvial y asegurar que la infraestructura hídrica de la ciudad responda de manera adecuada en épocas de mayor demanda. La coordinación entre el Municipio y el Consorcio de Regantes apunta a fortalecer el mantenimiento preventivo y evitar complicaciones futuras en el drenaje urbano.

Desde la Secretaría de Obras Públicas se destacó que el plan de limpieza es parte de una estrategia integral de mejoramiento de canales y desagües, que incluye intervenciones periódicas en distintos puntos de Cipolletti. El trabajo conjunto con el Consorcio de Riego permite aprovechar recursos técnicos y maquinaria especializada, garantizando mayor eficiencia en las tareas.

Además, se informó que estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento preventivo que busca anticipar problemas de acumulación de residuos y asegurar la continuidad del servicio hídrico en la ciudad. La intervención en el Canal de los Milicos se suma a otras obras de saneamiento que se realizan en paralelo en distintos sectores urbanos y rurales.