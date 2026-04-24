Durante una jornada accidentada, un triple choque ocurrido este viernes 24 cerca de las 12:55 en la Ruta 7, a la altura de los semáforos de calle rural 11 en Vista Alegre, dejó como saldo una mujer y un niño hospitalizados y generó importantes complicaciones en el tránsito.

El siniestro involucró a una Chevrolet Montana, un Chevrolet Corsa y una Ford Ranger perteneciente a una empresa . Como consecuencia del impacto en cadena, los ocupantes del Corsa fueron los más afectados y debieron ser trasladados al hospital para su atención.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 49, personal de Tránsito, bomberos voluntarios y equipos de salud. Tras más de una hora de operativo, la circulación fue restablecida cerca de las 14.

El choque en cadena sobre la Ruta 7

De acuerdo con la información oficial, el hecho se produjo cuando una camioneta Chevrolet Montana impactó desde atrás a un Chevrolet Corsa en el que viajaban un hombre, una mujer y un niño.

Bomberos, Comisaría 49, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Vista Alegre trabajaron en el lugar

Producto de la violencia del impacto, el Corsa fue desplazado hacia adelante y terminó colisionando contra una Ford Ranger, en la que se trasladaban trabajadores.

Los mayores daños materiales se registraron en el Corsa y en la Montana, que quedaron detenidos sobre la calzada.

Dos heridos trasladados al hospital

Como consecuencia del choque, una mujer y un menor de edad que viajaban en el Corsa fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al hospital local para una mejor evaluación.

Si bien no se detalló la gravedad de las lesiones, el traslado preventivo encendió la preocupación por la dinámica del impacto.

Operativo y desvíos de tránsito

El siniestro obligó a implementar un operativo de desvío vehicular, coordinado por inspectores municipales.

El tránsito fue derivado momentáneamente hacia la mano contraria y luego reencauzado frente a los semáforos. En paralelo, Bomberos Voluntarios realizaron tareas de limpieza de la calzada tras retirar los vehículos involucrados.

Recién cerca de las 14 lograron normalizar completamente la circulación.

Un punto crítico en la circulación

El sector de los semáforos de calle 11 es considerado un punto de alto flujo vehicular, especialmente en horarios pico.

Este tipo de siniestros vuelve a poner el foco en la seguridad vial en la Ruta 7, una traza clave para la conexión regional que registra antecedentes de choques por alcance, muchas veces vinculados a distracciones o frenadas bruscas.