El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó en Buenos Aires de la conferencia internacional “Argentina’s Turning Point: Accelerating Economic Takeoff”, donde compartió panel con referentes del sector energético y financiero y expuso el enfoque que impulsa la provincia para sostener su crecimiento más allá de Vaca Muerta.

Durante su intervención, puso el eje en la necesidad de acompañar el desarrollo económico con planificación e infraestructura, y planteó que el desafío actual es consolidar ese proceso en el tiempo.

Un modelo que busca sostenerse en el tiempo

Figueroa integró el panel sobre liderazgo energético junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el presidente de Mercuria Americas, Brian Falik.

En ese espacio, analizó el impacto que tuvo el desarrollo de Vaca Muerta en la economía neuquina y remarcó que ese crecimiento abre una nueva etapa, con exigencias concretas en materia de infraestructura y organización.

“No hay proyecto económico que resulte exitoso si no existe sustentabilidad social”, afirmó el mandatario durante su exposición.

El desafío de crecer sin desordenarse

El gobernador advirtió que el crecimiento acelerado de la actividad energética también trajo consigo un aumento sostenido de la población, lo que obliga a ampliar servicios, obras y planificación urbana.

En ese sentido, señaló que la provincia enfrenta un “desafío permanente” para acompañar ese proceso con inversión pública que permita sostener la expansión sin generar desequilibrios.

De Vaca Muerta al resto del país

Uno de los ejes centrales de su exposición fue la posibilidad de que el desarrollo que hoy impulsa Neuquén se replique en otras regiones del país.

“Es muy importante que el efecto que está provocando Neuquén se pueda también reproducir en otras provincias”, sostuvo.

Además, planteó que el aprovechamiento del gas como recurso estratégico puede ser una base para avanzar en procesos de industrialización en distintas zonas de la Argentina.

Articulación con el sector privado y mirada al 2030

Figueroa también destacó el trabajo conjunto con el sector privado como una de las claves para sostener el ritmo de crecimiento y mejorar la competitividad de la industria.

Desde esa perspectiva, remarcó la importancia de consolidar una estrategia común que permita proyectar el desarrollo hacia los próximos años, con el objetivo de posicionar a la región en nuevos mercados.

En ese camino, mencionó el rol de Río Negro como socio estratégico para avanzar en una etapa que apunta a ampliar la escala de producción y exportación.

“Si todos comenzamos a trabajar en la industrialización a partir de nuestro gas y sacamos esa ventaja competitiva ojalá que podamos producir más en el resto de la Argentina”, añadió.

Diversificación y formación para la etapa que viene

El gobernador repasó además las líneas de trabajo para diversificar la matriz productiva de la provincia, con inversiones en turismo, producción e industria del conocimiento.

“La industria quiere ganar dinero, nosotros queremos que los neuquinos vivan mejor", expresó el gobernador neuquino.

Ese proceso, explicó, busca generar nuevas oportunidades y formar recursos humanos preparados para una etapa que va más allá del desarrollo inicial de Vaca Muerta.

Con ese planteo, Neuquén llevó a un escenario internacional una agenda centrada en sostener el crecimiento, ordenar su impacto y proyectarlo hacia el futuro.