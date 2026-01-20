Un grave siniestro vial ocurrió este martes a las 15:05 en la Ruta Provincial N.º 65, a la altura del acceso Mosconi, entre las localidades de Cipolletti y Fernández Oro. El hecho involucró a un camión Volvo y una motocicleta, y dejó como saldo una víctima fatal.

Personal policial acudió al lugar tras un aviso del CRE 911 y confirmó el fallecimiento del conductor del rodado menor en el lugar del impacto.

Quiénes estuvieron involucrados

El vehículo de mayor porte es un camión Volvo modelo 330, perteneciente a la empresa Quidel. Era conducido por David Benito Heredia, argentino, de 40 años, con domicilio en General Roca. Por su parte, la víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Huecho, argentino, domiciliado en Allen. Conducía una motocicleta Motomel Skua 150 cc. Según se informó, era retirado de la Policía de Río Negro.

Cómo fue la mecánica del choque

De acuerdo a las primeras actuaciones, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de Oeste a Este, desde Cipolletti hacia Fernández Oro.

En ese trayecto, el camión giró a la izquierda para ingresar al acceso Mosconi y colisionó a la motocicleta, provocando la muerte inmediata del motociclista.

Intervención judicial y medidas dispuestas

Tras el hecho, se dio intervención a la Fiscalía de turno, a cargo de la Dra. Jesica Montenegro, quien dispuso el inicio de un Legajo de Investigación Preliminar por homicidio culposo en siniestro vial.