Villa Traful es uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento en la provincia del Neuquén, favorecido por su ubicación entre San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura y por el aumento sostenido de visitantes en los últimos años. En ese marco, el gobierno provincial avanzará con obras destinadas a mejorar la conectividad vial hacia la localidad, una demanda histórica vinculada tanto al desarrollo turístico como a la seguridad de quienes residen y transitan por la zona.

La principal intervención se concentra en la pavimentación de la ruta provincial 65, vía de acceso a Villa Traful y nexo entre las rutas nacionales 237 y 40. El proyecto contempla el asfaltado total del trazado, que alcanza una extensión de 58 kilómetros. Según se informó oficialmente, la obra fue dividida en dos etapas para su ejecución y financiamiento.

“La intervención sobre la ruta provincial 65 constituye una de las obras estratégicas más relevantes de nuestra agenda de infraestructura vial”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa.

En la primera fase se pavimentaron 34 kilómetros con fondos de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), con un avance cercano al 50% y una inversión estimada en más de 30 millones de dólares. La segunda etapa, que comenzará este año, abarcará los 24 kilómetros restantes, desde el puente sobre el río Minero hasta la Confluencia. Para ese tramo, la Provincia obtuvo financiamiento del Banco Mundial, con una inversión prevista cercana a los 35 millones de dólares.

“Esta obra no solo mejora la accesibilidad a uno de los principales destinos turísticos de la provincia, sino que permite avanzar en la conformación de un eje de conectividad norte-sur alternativo y complementario a la ruta nacional 40”, indicó Fiegueroa.

Una vez finalizadas ambas etapas, la ruta provincial 65 quedará completamente asfaltada, consolidando un corredor alternativo a la ruta nacional 40 y mejorando la conexión entre distintos puntos del sur neuquino. La obra se suma a otros proyectos viales en ejecución en la provincia, en un contexto en el que la red de rutas asfaltadas alcanza aproximadamente 1.200 kilómetros y se busca ampliar esa infraestructura para acompañar el crecimiento de las economías regionales y la circulación interurbana.