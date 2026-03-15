Dos empresas se presentaron a la licitación para mejorar el pavimento de la Ruta 13

Dos empresas presentaron ofertas en la licitación para ejecutar el mejoramiento del pavimento de la Ruta Provincial 13, en el tramo de 50 kilómetros que une el empalme con la Ruta Nacional 40, en Zapala, con Primeros Pinos. La obra cuenta con un presupuesto oficial superior a los $3.800 millones y es considerada clave para el desarrollo turístico y productivo de la región.



La apertura de sobres se realizó en la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad, organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura.



Las firmas POSE S.A. y Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. presentaron las ofertas y cumplieron con la documentación requerida, incluyendo garantías de oferta, certificados fiscales, habilitación en el Registro de Constructores y constancias de visita a obra.



La obra, que tiene un plazo de ejecución de 90 días corridos, prevé el mejoramiento superficial de la calzada -que actualmente presenta envejecimiento, fisuras y baches- mediante la aplicación de un microaglomerado asfáltico en frío de 12 mm de espesor, distribuido en tres secciones.



Esta intervención resulta estratégica para la Región del Pehuén, ya que mejorará la conectividad y seguridad vial hacia destinos turísticos y productivos clave de la Provincia.



Además, esta obra complementará la pavimentación que se está realizando sobre la Ruta Provincial 23 hasta Villa Pehuenia.



La apertura de sobre contó con la participación del presidente de Vialidad, José Dutsch, el intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo de Gregorio, y el delegado de la Región del Pehuén, Rubén García.



Esta obra forma parte del plan vial que impulsa el Ejecutivo para mejorar la accesibilidad terrestre, como herramienta de integración territorial. El objetivo es reducir el déficit de infraestructura que, al inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, fue estimado en 4.000 millones de dólares.



Es así que la Provincia ya inició la repavimentación de 374 kilómetros en corredores estratégicos, a esto se suman 787 kilómetros de rutas en ejecución o inicio de obra durante 2026. En total, se trata de 1.161 kilómetros de intervención vial en todo el territorio.



