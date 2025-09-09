Defensa Civil informó que la Ruta 13 está intransitable: qué tener en cuenta

El director provincial de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, explicó en diálogo con el programa Entretiempo de AM550 La Primera que el ingreso de un frente frío genera lluvias persistentes y nevadas en distintos puntos de la provincia.

“Estamos atravesando un frente frío que, por el momento, ha traído nevadas débiles y mucha lluvia. En la zona sur, región de los lagos —Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín y Villa Traful— persisten precipitaciones desde la madrugada”, detalló.

Además, detalló que la Ruta Provincial 13 se encuentra intransitable de manera preventiva debido a la acumulación de nieve y la presencia de viento blanco y recomendó no circular por la Ruta 23, entre el Paso Pino Hachado y Litrán, ya que las nevadas y ráfagas de viento complican la visibilidad.

Otras rutas con extrema precaución

Ruta 46 : transitable, pero con extrema precaución, especialmente en la bajada de Rahue (jurisdicción de Aluminé).

Ruta 237 : habilitada con precaución en el tramo hacia el cruce con la Ruta Nacional 40 en dirección a Villa La Angostura.

Pasos fronterizos: habilitados con normalidad, aunque Cruz destacó que en el Paso Pino Hachado se registraron nevadas intensas.

Recomendaciones de Defensa Civil

El funcionario solicitó a la comunidad no circular sin cadenas, ya que son indispensables para transitar rutas cordilleranas. También pidió limitar los viajes al interior de la provincia a casos de necesidad.

“Estas condiciones se mantendrán durante el día de hoy y mañana, con menor presencia de lluvia y nieve, pero con el ingreso de viento que puede superar los 90 km/h en mesetas y valles”, precisó Cruz.

Situación en el Alto Valle

En la zona de Neuquén capital y alrededores, el fenómeno se manifiesta principalmente con ráfagas de viento, que podrían alcanzar entre 75 y 80 km/h. No se esperan precipitaciones significativas ni alertas climáticas.

