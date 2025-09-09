¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 09 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Alerta vial en Neuquén

Defensa Civil informó que la Ruta 13 está intransitable: qué tener en cuenta

El director provincial de Defensa Civil confirmó que hasta el miércoles durarán las lluvias intensas y nevadas. El frente frío afecta la zona sur y centro de Neuquén, con recomendaciones de extrema precaución en algunas rutas.

Por Nicolás Alvarez
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 17:38
El director provincial de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, explicó en diálogo con el programa Entretiempo de AM550 La Primera que el ingreso de un frente frío genera lluvias persistentes y nevadas en distintos puntos de la provincia.

“Estamos atravesando un frente frío que, por el momento, ha traído nevadas débiles y mucha lluvia. En la zona sur, región de los lagos —Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín y Villa Traful— persisten precipitaciones desde la madrugada”, detalló.

Además, detalló que la Ruta Provincial 13 se encuentra intransitable de manera preventiva debido a la acumulación de nieve y la presencia de viento blanco y recomendó no circular por la Ruta 23, entre el Paso Pino Hachado y Litrán, ya que las nevadas y ráfagas de viento complican la visibilidad.

Otras rutas con extrema precaución

  • Ruta 46: transitable, pero con extrema precaución, especialmente en la bajada de Rahue (jurisdicción de Aluminé).

  • Ruta 237: habilitada con precaución en el tramo hacia el cruce con la Ruta Nacional 40 en dirección a Villa La Angostura.

  • Pasos fronterizos: habilitados con normalidad, aunque Cruz destacó que en el Paso Pino Hachado se registraron nevadas intensas.

Recomendaciones de Defensa Civil

El funcionario solicitó a la comunidad no circular sin cadenas, ya que son indispensables para transitar rutas cordilleranas. También pidió limitar los viajes al interior de la provincia a casos de necesidad.

“Estas condiciones se mantendrán durante el día de hoy y mañana, con menor presencia de lluvia y nieve, pero con el ingreso de viento que puede superar los 90 km/h en mesetas y valles”, precisó Cruz.

Situación en el Alto Valle

En la zona de Neuquén capital y alrededores, el fenómeno se manifiesta principalmente con ráfagas de viento, que podrían alcanzar entre 75 y 80 km/h. No se esperan precipitaciones significativas ni alertas climáticas.

La entrevista completa:

