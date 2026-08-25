El traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro fue celebrado por María Emilia Soria, pero la intendenta de Roca aprovechó el acuerdo para volver a cuestionar al Gobierno de Javier Milei. Advirtió que la Provincia asumirá el mantenimiento de corredores deteriorados mientras Nación mantiene recursos vinculados al impuesto a los combustibles y otros fondos.

Soria respaldó que Río Negro tome el control de las rutas, aunque puso el foco en una cuestión central: la Provincia recibe la responsabilidad, pero reclama también los recursos necesarios para afrontar las obras.

En ese sentido, cuestionó que Nación continúe recaudando fondos que, según planteó, deberían traducirse en infraestructura vial. Para la intendenta, no alcanza con transferir las rutas y dejarle a la Provincia el enorme costo de recuperar corredores que llevan años con problemas de mantenimiento.

Mientras tanto, la Ruta 22 aparece como el principal símbolo del deterioro. Soria llegó a compararla con una “ruleta rusa”, en referencia al riesgo que implica circular por un corredor que soporta diariamente miles de vehículos.

Además, señaló sectores especialmente conflictivos y vinculó el deterioro de la ruta con el crecimiento del Alto Valle y el aumento constante del tránsito. El problema, sostuvo, ya no puede resolverse únicamente con reparaciones aisladas.

Por eso también destacó la importancia de recuperar el Tren del Valle como alternativa para descongestionar la Ruta 22. La combinación entre transporte ferroviario y mejores caminos aparece como una de las claves para enfrentar el crecimiento de la circulación en la región.

Así, detrás de la celebración por el traspaso aparece una discusión mucho más profunda: quién se hará cargo de recuperar las rutas y, fundamentalmente, con qué recursos.

Para Soria, si Nación decidió dejar en manos de Río Negro la administración de los corredores, también debería acompañar esa decisión con los fondos necesarios. La pelea, entonces, no termina con el acuerdo: recién comienza la discusión por la plata y las obras que necesita el Alto Valle.