Tras la firma del convenio que transfiere a la Provincia la administración de las rutas nacionales 22 y 151, el legislador Luciano Delgado Sempé expresó su apoyo al traspaso como única alternativa para garantizar caminos seguros y transitables, pero advirtió que los rionegrinos “no podemos terminar pagando dos veces”.

Sempé recordó que los usuarios ya abonan el impuesto a los combustibles y cuestionó que el Gobierno provincial pretenda endeudarse mediante un crédito de FONPLATA para reparar trazas que hasta ahora eran responsabilidad de Nación.

“Estoy de acuerdo con que Río Negro se haga cargo si es la única manera de dar seguridad vial, pero eso no puede significar renunciar a reclamar lo que Nación nos debe”, afirmó.

El legislador pidió al Fiscal de Estado evaluar todas las herramientas legales disponibles y, si corresponde, acudir a la Justicia para exigir los fondos nacionales destinados a infraestructura. También planteó la necesidad de definir qué ocurrirá con las rutas nacionales 23, 40 y 3, que siguen bajo jurisdicción federal.

“Gobernador Weretilneck: hacerse cargo de los problemas de los rionegrinos, sí. Pero asumir las obligaciones de Nación sin reclamar los recursos que nos corresponden, no”, sostuvo Sempe, quien remarcó que Río Negro no debe financiar con deuda provincial el abandono nacional. “Reclame ante el Gobierno de Milei lo que le corresponde a nuestra provincia. Defienda los recursos de los rionegrinos”, concluyó.

El planteo de Sempé busca instalar la discusión sobre el financiamiento y la necesidad de que Nación cumpla con sus obligaciones, mientras Río Negro asume la gestión de corredores estratégicos para la producción, el comercio y el turismo.