Las bajas temperaturas y fuertes heladas marcaron las primeras horas de este martes en Neuquén y obligan a prestar especial atención al circular por las rutas nacionales. Vialidad Nacional informó que todos los tramos se encuentran transitables con precaución, mientras personal y equipos trabajan en distintos sectores.

Los cuatro pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile permanecen habilitados, aunque las condiciones invernales requieren extremar los cuidados al volante y llevar cadenas físicas, cuya portación es obligatoria.

Las rutas están transitables, pero aparece el hielo

El parte oficial de Vialidad Nacional indicó que las rutas nacionales de la provincia están habilitadas para circular, aunque las heladas pueden generar sectores con hielo.

En estos casos, se recomienda mantener una distancia de frenado segura, reducir la velocidad y evitar maniobras de sobrepaso.

El organismo mantiene personal y maquinaria trabajando sobre las rutas para preservar las condiciones de transitabilidad.

Samoré y Pino Hachado tienen advertencias especiales

El Paso Internacional Cardenal Samoré está habilitado para todo tipo de vehículos. La calzada se encuentra despejada, aunque Vialidad Nacional advirtió por bajas temperaturas, fuertes heladas y posible formación de hielo en sectores.

El organismo pidió circular con extrema precaución, mantener las distancias de frenado y evitar maniobras de sobrepaso.

En Pino Hachado, también habilitado para todo tipo de vehículos, se informó sobre hielo en sectores y fuerte helada. Además, el parte advierte por animales sueltos y posible caída de rocas en el kilómetro 48.

En ambos pasos es obligatoria la portación de cadenas físicas.

Los pasos Icalma y Mamuil Malal también se encuentran habilitados.

Cambiaron los horarios para cruzar a Chile

Quienes tengan previsto viajar hacia Chile deben tener en cuenta otro dato importante: los horarios de atención de los pasos fronterizos fueron modificados a partir del cambio de hora que comenzó a regir en el vecino país.

En Mamuil Malal y Hua Hum, el horario de egreso desde Argentina hacia Chile es de 8 a 19, mientras que el ingreso a Argentina también funciona de 8 a 19.

En Pino Hachado e Icalma, el egreso hacia Chile es de 8 a 19 y el ingreso a Argentina se encuentra habilitado de 8 a 20.

La recomendación es organizar el recorrido con anticipación para llegar al paso dentro del horario de atención y evitar demoras o inconvenientes durante el cruce.

Qué tener en cuenta antes de salir

Con las condiciones actuales, Vialidad Nacional mantiene habilitada la circulación en las rutas neuquinas, pero el escenario puede cambiar de acuerdo con las temperaturas y la formación de hielo.

Para quienes emprendan viaje, especialmente hacia la cordillera y los pasos internacionales, es importante consultar el estado actualizado del camino antes de salir, contar con las cadenas físicas requeridas y adecuar la conducción a las condiciones de la calzada.

El estado de las rutas nacionales puede consultarse en Vialidad Nacional.

Atención al Usuario de Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 17.

Por qué cambió la hora en Chile

El cambio que modificó los horarios de los pasos fronterizos responde al inicio del horario de verano en Chile. El sábado 5 de septiembre, los relojes del territorio continental fueron adelantados una hora, pasando a UTC-3.

La medida busca aprovechar mejor las horas de luz natural durante la tarde y reducir el consumo energético. El sistema tiene además un antecedente histórico: comenzó a aplicarse en 1968, durante una grave sequía que generó una crisis energética y obligó a buscar alternativas para disminuir el consumo de electricidad.

Ese cambio horario tiene ahora un efecto directo para quienes viajan desde Neuquén, porque modificó los horarios de funcionamiento de los pasos internacionales.

Así queda mucho más lógico el relato: primero las rutas → después los pasos habilitados → luego los horarios → y finalmente por qué cambiaron esos horarios.