Mejora el tiempo en Neuquén, pero sigue la restricción para camiones y alertan por hielo en las rutas

Las intensas nevadas que complicaron la circulación en gran parte de la cordillera neuquina comenzarían a dar una tregua durante las próximas horas. Sin embargo, desde Vialidad Nacional advirtieron que el descenso de la temperatura mantendrá un escenario complicado en las rutas, ya que la formación de hielo podría convertirse en el principal riesgo para quienes deban viajar durante el fin de semana.

Así lo explicó Ailén Vega, encargada del área de Prensa de Vialidad Nacional en Neuquén, en diálogo con Entretiempo por AM550. Señaló que las precipitaciones más importantes tenderán a desaparecer, aunque insistió en que todavía no es momento de relajarse. Según indicó, el organismo continuará monitoreando cada corredor porque las condiciones pueden cambiar rápidamente en esta época del año.

"Lo que tenemos previsto es que durante el resto del día continúen las nevadas en los sectores más altos de la provincia, principalmente hasta el final de la jornada", explicó. A partir de ese momento, agregó, comenzará un cambio gradual en las condiciones meteorológicas.

Vialidad Nacional anticipó una mejora, pero alertó por el hielo

Vega sostuvo que el panorama comenzará a ser más favorable desde este viernes. No obstante, aclaró que la baja de las temperaturas obligará a seguir manejando con extrema precaución.

"A partir de mañana las condiciones comenzarían a mejorar", afirmó. Enseguida precisó que "si bien las temperaturas van a descender y eso puede favorecer la formación de hielo sobre la calzada, por el momento no se esperan nuevas precipitaciones importantes".

La vocera remarcó que, si ese pronóstico se mantiene, "el panorama debería ir mejorando durante el fin de semana". De todos modos, insistió en que la evolución del tiempo será seguida de manera permanente porque cualquier cambio puede modificar el estado de las rutas en pocas horas.

Confirmaron el cierre del Paso Internacional Pino Hachado desde las 16.30 debido a la acumulación de nieve sobre la calzada.

Mientras tanto, continuaron las complicaciones en varios corredores nacionales. La Ruta Nacional 237 presentaba nieve sobre la calzada entre Piedra del Águila y Huayquimil, mientras que en la Ruta Nacional 40 persistían sectores con nieve y hielo entre Zapala y Junín de los Andes, por lo que solicitaron extrema precaución para transitar y la obligación de portar cadenas físicas. Además, entre Zapala y Las Lajas también se registraba acumulación de nieve.

En el norte de la provincia continuaban las lloviznas entre Arroyo Limay Chico y el empalme con la Ruta Nacional 40, con algunos sectores donde también se registraban nevadas de baja intensidad.

El Paso Pino Hachado seguirá cerrado y continúa la restricción para camiones

Entre las medidas preventivas adoptadas durante la jornada, Vialidad Nacional confirmó el cierre del Paso Internacional Pino Hachado desde las 16.30 debido a la acumulación de nieve sobre la calzada. La interrupción se mantendrá durante el resto de la jornada y la reapertura dependerá de la evolución del clima y de las tareas de despeje.

En contraste, el Paso Internacional Cardenal Samoré permanecía habilitado, aunque el organismo seguía de cerca las alertas meteorológicas previstas para la tarde y la noche, que podrían modificar las condiciones de circulación.

Además, continúa vigente la restricción para el transporte de carga sobre todas las rutas nacionales de la provincia de Neuquén entre las 20 de este viernes y las 8 del sábado 11 de julio, una medida que busca reducir riesgos mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Insistieron en evitar viajes nocturnos y consultar el estado de las rutas

Más allá de la mejora prevista para los próximos días, Vega pidió que los conductores mantengan las medidas de prevención que se recomiendan durante toda la temporada invernal. "Hoy recomendamos extremar las precauciones y, si es posible, postergar los viajes, porque está nevando con intensidad en muchos sectores", sostuvo.

También aprovechó la entrevista para reiterar las principales recomendaciones que difunde el organismo. "Lo principal es evitar viajar de noche o durante la madrugada, especialmente cuando rigen alertas meteorológicas como las de hoy", expresó. Recordó que actualmente existen sectores bajo alerta naranja y otros bajo alerta amarilla por lluvias y nevadas.

La vocera también hizo hincapié en la importancia de consultar siempre la información oficial antes de salir. "Es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales", señaló. El teléfono al que se puede consultar a Vialidad Provincial es el 2942-572138 y el estado actualizado de rutas se sube al sitio www.dpvneuquen.gov.ar. Para consultas Vialidad Nacional los teléfonos son 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

Otro de los puntos centrales tiene que ver con el uso de cadenas. Vega aclaró que "en este momento no hay tramos de rutas nacionales donde sean obligatorias, pero sí en algunas rutas provinciales". Sin embargo, remarcó que todos los conductores deberían llevarlas en el vehículo porque "puede ocurrir que una tormenta los sorprenda en plena ruta y, si no cuentan con las cadenas, el viaje puede complicarse seriamente".

La entrevista completa: