Las nevadas y las precipitaciones que afectan a la cordillera neuquina mantienen en alerta a las autoridades viales. Este viernes, Vialidad Nacional informó que el Paso Internacional Pino Hachado permanece cerrado debido a la acumulación de nieve sobre la calzada, mientras continúan las tareas de despeje en el sector.

El organismo indicó que el camino se encuentra intransitable por la presencia de nieve, viento, animales sueltos y riesgo de caída de piedras en el kilómetro 48. Se prevé un nuevo parte de transitabilidad a las 10:30.

Cardenal Samoré sigue habilitado con extrema precaución y uso obligatorio de cadenas debido a las condiciones invernales.

En tanto, el Paso Internacional Cardenal Samoré permanece habilitado para vehículos particulares y transporte de pasajeros, aunque se solicita circular con extrema precaución debido a la calzada mojada, la posibilidad de formación de hielo y la baja adherencia. Además, el transporte de carga fue habilitado a partir de las 10:00, por pedido de la coordinación chilena.

Las autoridades recomiendan evitar maniobras riesgosas y consultar el estado de las rutas antes de viajar.

Vialidad Nacional también advirtió que continúa nevando en distintos sectores de las rutas nacionales 40, Siete Lagos, 237 Huayquimil-Collón Curá, 242 Pino Hachado y 231 Cardenal Samoré, por lo que recomendó reducir la velocidad, mantener la distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. Las autoridades recordaron que la portación de cadenas metálicas es obligatoria para circular por los corredores afectados y señalaron que equipos viales permanecen operando en todos los tramos para garantizar la seguridad de los usuarios.