Durante este domingo 26 de abril, desde Vialidad Nacional informaron a la comunidad en qué estado se encuentran los pasos fronterizos hacia el país vecino Chile, cruzando desde Neuquén, para que aquellos que piensan viajar puedan prever sus salidas.

Según se indicó, a las 8 de este domingo el Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado, transitable para todo tipo de vehículos aunque advierten que la calzada está húmeda por lo cual hay baja adherencia. Por esto piden mantener distancia con otros vehículos y evitar maniobras de sobrepaso.

Además se pronostica cielo nublado y descenso de temperatura para la zona.

En cuanto al Paso Internacional Pino Hachado, otro de los más transitados por los turistas, se encuentra actualmente cerrado. Se debe a que la calzada tiene hielo y nieve y además hay presencia de fuertes vientos.

También advirtieron que en el kilómetro 48 hay riesgo de caída de piedras y animales sueltos en toda la calzada. Por el momento su estado es intransitable y se espera otra actualización a las 10, donde la situación podría cambiar o mantenerse.

Se recuerda que Cardenal Samoré abre de 9 a 19 y Pino Hachado (en caso de que reabra) de 9 a 18.