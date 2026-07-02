Con la llegada del invierno, las postales de nieve y escarcha también traen una advertencia para quienes deben salir a la ruta. Las bajas temperaturas convierten al hielo, la niebla y la nieve en factores de riesgo que pueden complicar la circulación en distintos puntos de Río Negro, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

Qué aconsejan desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial

Ante este escenario, la Agencia Provincial de Seguridad Vial insistió en que la mejor decisión, cuando el clima es adverso, es postergar el viaje si no resulta indispensable. "La paciencia y la responsabilidad al volante son las principales herramientas para prevenir siniestros", remarcaron desde el organismo.

Antes de emprender cualquier recorrido, recomiendan realizar una revisión completa del vehículo. Es clave controlar el estado y la presión de los neumáticos, verificar los frenos, las luces, el limpiaparabrisas, la batería y el nivel de los distintos líquidos. También aconsejan salir con el tanque de combustible suficiente y consultar previamente el estado de las rutas y el pronóstico del tiempo.

Además del vehículo, también hay que preparar el viaje. Llevar abrigo, mantas, agua, alimentos y un cargador para el teléfono celular puede resultar fundamental si surge un imprevisto o es necesario permanecer varias horas detenido.

Cuando la calzada presenta nieve o hielo, el consejo es reducir considerablemente la velocidad, aumentar la distancia con el vehículo de adelante y evitar maniobras bruscas, aceleraciones o frenadas repentinas. En los sectores donde sea obligatorio, también deberán colocarse cadenas y mantener siempre encendidas las luces bajas.

La niebla representa otro de los peligros frecuentes durante el invierno. En esos casos, solo deben utilizarse las luces bajas y las antinieblas, sin recurrir a las luces altas porque reducen aún más la visibilidad. También se recomienda no realizar sobrepasos y conducir siguiendo la demarcación de la ruta.

Si por cualquier motivo es necesario detener la marcha, la Agencia recordó que nunca debe hacerse sobre la calzada. El vehículo debe ubicarse en un lugar seguro, con las balizas encendidas y verificando que el caño de escape permanezca libre de nieve o hielo para evitar la acumulación de gases en el interior.

Desde el organismo provincial remarcaron que planificar el viaje, respetar las condiciones del camino y conducir con prudencia son las claves para atravesar el invierno de forma segura y reducir el riesgo de accidentes en las rutas rionegrinas.