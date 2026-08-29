El último fin de semana de agosto comenzará con tiempo frío en gran parte de la provincia de Neuquén. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 29 estará marcado por temperaturas bajas durante la mañana, cielo variable y condiciones más inestables sobre la cordillera, donde continuarán las nevadas y las precipitaciones. En los valles y la meseta se esperan registros térmicos moderados para la época, con viento de intensidad leve a moderada.

Neuquén capital: una tarde agradable y sin lluvias

La capital neuquina tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y escasa probabilidad de precipitaciones. El viento soplará de manera moderada durante gran parte del día y favorecerá una sensación térmica más agradable durante la tarde.

La temperatura mínima rondará los 11°C y la máxima alcanzará los 18°C, convirtiéndose en una de las ciudades más templadas de la provincia durante el sábado.

Zapala: frío matinal y cielo variable

En el centro de la provincia, el sábado comenzará con bajas temperaturas y condiciones típicas del invierno neuquino. Se prevé una mañana fría, con nubosidad variable y viento moderado.

Las temperaturas se ubicarán entre los 2°C de mínima y los 12°C de máxima, sin fenómenos significativos previstos para la jornada.

Chos Malal: tiempo estable en el norte neuquino

El norte provincial mantendrá condiciones relativamente estables, aunque con ambiente frío durante las primeras horas del día. El viento será leve a moderado y no se esperan precipitaciones de relevancia.

La temperatura mínima se ubicará cerca de los 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C durante la tarde.

San Martín de los Andes: continúan las nevadas en la cordillera

La localidad cordillerana de San Martín de los Andes seguirá bajo condiciones invernales. El SMN prevé probabilidad de nevadas durante buena parte de la jornada, con períodos de precipitación que podrían intensificarse por momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 2°C de mínima y los 6°C de máxima. Además, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá elevada durante todo el día.

Villa La Angostura: nieve y ambiente muy frío

Villa La Angostura también continuará bajo un escenario típicamente invernal. Se esperan nevadas intermitentes y abundante nubosidad, con condiciones que podrían complicar la circulación en rutas de montaña.

La temperatura mínima será de 2°C y la máxima alcanzará los 7°C. Las probabilidades de precipitaciones y nieve seguirán siendo altas durante el sábado.