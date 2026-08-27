La temporada de invierno mantiene un intenso movimiento en los destinos turísticos de Neuquén. Entre el 29 de junio y el 23 de agosto, 193.456 turistas recorrieron la provincia, con un impacto económico que superó los $185 mil millones en consumo turístico y alcanzó los 590.207 pernoctes en establecimientos habilitados.

De acuerdo con los datos relevados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Turismo, la ocupación acumulada se ubicó seis puntos por encima del mismo período del año pasado. La cuarta semana de la temporada, entre el 20 y el 26 de julio, fue hasta el momento la de mayor actividad, con una ocupación del 63%.

Más de 193 mil turistas recorrieron la provincia entre el 29 de junio y el 23 de agosto.

El movimiento también se reflejó en la conectividad aérea. El Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco registró 61.447 pasajeros entre vuelos comerciales y privados durante el período analizado. Además, entre el 1 de julio y el 24 de agosto se contabilizaron 624 operaciones aéreas, entre arribos y partidas.

En la última semana relevada, del 17 al 23 de agosto, se estimaron 67.237 pernoctes y 24.482 turistas recorriendo los destinos vinculados a la nieve. La ocupación llegó al 51%, nueve puntos más que durante el mismo período del año anterior, mientras que los destinos invernales alcanzaron el 45% y los destinos de apoyo llegaron al 60%.

El turismo generó más de $185 mil millones en consumo durante la temporada de invierno.

El impacto económico también fue significativo durante esos siete días, con un consumo turístico estimado en $21 mil millones. En paralelo, Chapelco registró 72 vuelos comerciales y privados y movilizó 9.419 pasajeros durante esa semana, confirmando el sostenido flujo de visitantes hacia los destinos neuquinos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que los indicadores muestran una temporada sostenida y por encima de los registros de 2025. La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, señaló que se trabaja para generar mejores condiciones para el crecimiento de la actividad mediante inversiones en rutas, servicios, conectividad e infraestructura, mientras que destacó el impacto que cada visitante genera en hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de toda la provincia.