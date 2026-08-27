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Turismo en alza

Casi 200 mil turistas eligieron la nieve y dejaron más de $185 mil millones en Neuquén

El movimiento generó más de $185 mil millones en consumo turístico y 590.207 pernoctes. La ocupación acumulada se ubicó seis puntos por encima del mismo período de 2025.
 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 27 de agosto de 2026 a las 09:02
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Los destinos de nieve de Neuquén mantienen un importante movimiento turístico durante la temporada invernal.

La temporada de invierno mantiene un intenso movimiento en los destinos turísticos de Neuquén. Entre el 29 de junio y el 23 de agosto, 193.456 turistas recorrieron la provincia, con un impacto económico que superó los $185 mil millones en consumo turístico y alcanzó los 590.207 pernoctes en establecimientos habilitados.

De acuerdo con los datos relevados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Turismo, la ocupación acumulada se ubicó seis puntos por encima del mismo período del año pasado. La cuarta semana de la temporada, entre el 20 y el 26 de julio, fue hasta el momento la de mayor actividad, con una ocupación del 63%.

Más de 193 mil turistas recorrieron la provincia entre el 29 de junio y el 23 de agosto.

El movimiento también se reflejó en la conectividad aérea. El Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco registró 61.447 pasajeros entre vuelos comerciales y privados durante el período analizado. Además, entre el 1 de julio y el 24 de agosto se contabilizaron 624 operaciones aéreas, entre arribos y partidas.

En la última semana relevada, del 17 al 23 de agosto, se estimaron 67.237 pernoctes y 24.482 turistas recorriendo los destinos vinculados a la nieve. La ocupación llegó al 51%, nueve puntos más que durante el mismo período del año anterior, mientras que los destinos invernales alcanzaron el 45% y los destinos de apoyo llegaron al 60%.

El turismo generó más de $185 mil millones en consumo durante la temporada de invierno.

El impacto económico también fue significativo durante esos siete días, con un consumo turístico estimado en $21 mil millones. En paralelo, Chapelco registró 72 vuelos comerciales y privados y movilizó 9.419 pasajeros durante esa semana, confirmando el sostenido flujo de visitantes hacia los destinos neuquinos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que los indicadores muestran una temporada sostenida y por encima de los registros de 2025. La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, señaló que se trabaja para generar mejores condiciones para el crecimiento de la actividad mediante inversiones en rutas, servicios, conectividad e infraestructura, mientras que destacó el impacto que cada visitante genera en hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de toda la provincia.

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