Sábado con heladas al amanecer y una tarde agradable en gran parte de la provincia de Neuquén

Luego de la clasificación de la Selección argentina masculina a los octavos de final del Mundial 2026, los neuquinos tendrán un sábado con características típicas del invierno patagónico. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 4 de julio estará marcado por heladas matinales, nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones en la mayor parte de la provincia. En los valles se espera una recuperación térmica durante la tarde, mientras que la cordillera mantendrá un ambiente más frío y con mayor presencia de nubes.

Neuquén capital: una tarde templada después de una mañana helada

La capital provincial comenzará la jornada con temperaturas cercanas a los 0°C y condiciones propicias para la formación de heladas. El cielo se presentará parcialmente nublado y el viento soplará de manera débil. Con el avance del día, la temperatura ascenderá hasta ubicarse entre los 14°C y 16°C, ofreciendo una tarde agradable para disfrutar al aire libre.

Zapala: frío intenso y cielo variable

En la ciudad del centro neuquino se prevé una mañana con registros bajo cero y presencia de escarcha. Durante la tarde, el cielo alternará entre nubes y claros, mientras que la máxima rondará los 11°C o 12°C. El viento se mantendrá leve y no se esperan fenómenos meteorológicos significativos.

Chos Malal: estabilidad y temperaturas moderadas para la época

El norte provincial continuará bajo condiciones estables. La mañana será fría, con mínimas cercanas al punto de congelación, pero la tarde mostrará una recuperación térmica que permitirá alcanzar máximas de entre 13°C y 15°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.

San Martín de los Andes: ambiente invernal en la cordillera

La localidad cordillerana tendrá un sábado fresco, con abundante nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 2°C y los 9°C. Si bien el cielo permanecerá mayormente cubierto por momentos, el SMN no prevé precipitaciones relevantes para la jornada. El viento será débil y el frío se hará sentir especialmente durante la mañana.

Villa La Angostura: nubes, frío y buenas condiciones para disfrutar el fin de semana

En Villa La Angostura persistirá el ambiente típicamente invernal. La mínima se ubicará cerca de los 1°C y la máxima rondará los 8°C. El cielo estará parcialmente nublado a mayormente cubierto, aunque sin lluvias ni nevadas previstas. Las condiciones serán favorables para quienes disfruten de las actividades turísticas y recreativas en la región.