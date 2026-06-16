Salieron de Neuquén rumbo a Alaska en moto y hoy viven la fiesta mundialista entre miles de argentinos

Tras años de planificarlo, con un objetivo claro, mucho entusiasmo y bajo la premisa de “si sucede conviene”, tres amigos de San Martín de los Andes, Neuquén, se aventuraron en una travesía, que aseguran, los acompañará el resto de sus vidas.

Se trata de tres neuquinos que conforman el grupo "Los Gatos", Gabriel Fernández, Aníbal De Andrade y Sergio Monzón, de entre 59 y 61 años, que partieron hace más de un mes de sus hogares, con el objetivo de viajar hasta Alaska en moto. En total llevan 47 días de ruta, recorriendo casi 15 mil kilómetros.

En diálogo con Mejor Informado, Sergio relató cómo surgió esta idea y cómo ha sido el camino hasta ahora. Su pasión por las motos comenzó desde chico y si bien ha recorrido varios países de esta forma, se trataban de viajes de 15 o 20 días, pero esto tiene otra escala: la de una verdadera travesía.

“Lo planeamos hace años y pusimos fecha. El 1 de mayo salimos con destino final a Alaska, por suerte trabajamos en empresas que nos permiten hacer esto”, comentó Sergio, sobre una experiencia que recién comienza.

El primer alto importante en su viaje ha sido en Kansas, Estados Unidos, donde actualmente se disputa el Mundial de Fútbol 2026. Sergio comenta que esto surgió como un imprevisto por un desvío. Allí, su llegada en motos con patente extranjera llamó la atención de hinchas y periodistas durante el primer banderazo argentino, lo que terminó viralizando su historia.

A partir de esa idea, apoyados por su familia y colegas, los tres amigos emprendieron la aventura con toda la incertidumbre, miedos y dudas que eso conllevaba.

La odisea de cruzar las fronteras latinoamericanas: guerrillas y estado de sitio

El recorrido los llevó por Chile, Perú, Ecuador y Colombia, atravesando zonas de alto tránsito y condiciones complejas. En algunos tramos, las dificultades del camino estuvieron cerca de provocar incidentes, aunque ninguno logró frenar el avance del viaje.

“En Ecuador llegamos con estado de sitio, en Colombia estaba la guerrilla, había una bomba en la carretera y tuvimos que desviarnos por las zonas menos calientes. Igual cruzamos entre tanques y guerrilleros”, relató Sergio.

Agregó que un viaje de estas características exige contemplar imprevistos constantes, desde el mantenimiento de las motos hasta situaciones de seguridad o demoras en frontera. Por eso, destacó que el grupo avanza siempre de manera coordinada y en permanente cuidado entre los tres.

Los viajeros atravesaron lugares que no son turísticos y a los cuales muy pocos visitantes llegan. Allí pudieron conocer los países desde adentro, ver en muchos casos la pobreza y suciedad, ver sus costumbres y ser testigos de lo más profundo.

En el camino fueron haciéndose amigos y conocidos, incluso en Guatemala un grupo de motoqueros que se enteró de su viaje los esperó con un asado, permitiéndoles vivir experiencias únicas.

“Mandamos las motos de Colombia a Panamá y desde ahí seguimos. Pasamos calores de 50°C y aduanas muy picantes. Lo peor fue Nicaragua, tuvimos que pedir ayuda para pasar porque hay mucha corrupción”, comenta Sergio con sorpresa.

Entrar por Texas: el imprevisto que los acercó al Mundial

Una vez que atravesaron todo Centroamérica, viviendo más “buenas experiencias que malas”, llegaron a México, donde el rumbo de su viaje cambió y el ambiente mundialista comenzó a acercarse a ellos.

Una restricción aduanera les indicó que podían permanecer solo siete días en el país, lo que alteró los planes iniciales. “Nos jugaron una mala pasada, en la aduana nos dijeron que teníamos siete días para quedarnos y sino nos podían confiscar las motos”. Los tres amigos habían decidido ir igual al Mundial, que ya lo tenían a pocos kilómetros, pero sin sus motos.

Sin embargo, bajo el lema de Sergio “si sucede conviene”, en un imprevisto los mandaron a cruzar por el Golfo de México, en vez de por la Costa Atlántica, por lo cual terminaron llegando a Texas, a una ciudad emblemática y a un paso del Mundial.

“Es un día a día el viaje. Aparecimos en Kansas, en esto que es una locura”, agrega Sergio sobre este primer desvío de su aventura. Apenas llegaron asistieron al primer banderazo argentino, donde rápidamente se hicieron conocidos entre periodistas e hinchas por su increíble travesía en moto.

Con visible emoción, Sergio cuenta que se vive un increíble ambiente mundialista, con argentinos en todos lados, fiestas, eventos, choripanes en la calle. “Es inmenso lo de Argentina acá”.

Los tres amigos asistirán esta noche al partido de Argentina – Argelia, el debut de la Selección en el Mundial, y mañana ya se despedirán de Kansas.

La icónica Ruta 66: cómo sigue la aventura hasta el destino final

El 17 de junio partirán temprano rumbo a la Ruta 66, un trayecto icónico e histórico para cualquier motociclista. “Vamos a seguir hasta Seattle, Vancouver y tenemos pensado entrar a Alaska a fines de julio o agosto”, agrega.

Calculan que aún les queda aproximadamente un mes y medio de viaje, historias e imprevistos, que los viajeros toman como nuevas oportunidades para redefinir el rumbo.

Sergio cierra con una idea que resume el espíritu del viaje: sienten que tienen más pasado que futuro, y que por eso decidieron salir a la ruta, dejándose llevar por un recorrido que los enfrenta constantemente a lo inesperado.