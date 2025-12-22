Ingresó a la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley que busca establecer la capacitación obligatoria, permanente y actualizada en salud mental y abordaje de crisis para todo el personal de las fuerzas de seguridad.



Se trata de una iniciativa particular impulsada por la ciudadana Lourdes Salazar -licenciada en Psicología y egresada del programa Jóvenes Líderes 2021- que busca dotar a los agentes de herramientas específicas para intervenir en situaciones críticas, con resguardo de la integridad física y los derechos humanos.



La propuesta fija como objeto principal la formación en identificación de crisis de salud mental y en estrategias de intervención adecuadas, con el objetivo de diferenciar el accionar delictivo de situaciones vinculadas a padecimientos de salud mental y evitar el uso desproporcionado de la fuerza. La capacitación será un requisito indispensable para el ascenso en la carrera jerárquica y para el desempeño de funciones en la vía pública.



Los contenidos incluyen la elaboración de protocolos de actuación ante crisis, la incorporación del marco legal nacional de Derechos Humanos, la detección de consumos problemáticos y situaciones de riesgo cierto e inminente, y la articulación interdisciplinaria con servicios de emergencia médica.



En los fundamentos, la autora señala la necesidad de avanzar hacia un enfoque de salud pública en el abordaje de las crisis de salud mental, que permita superar respuestas basadas exclusivamente en la fuerza física y promueva intervenciones centradas en la contención, la prevención y el respeto por la integridad de las personas. Asimismo, se remarca la responsabilidad del Estado en brindar la formación adecuada del personal de seguridad para actuar en escenarios complejos que requieren conocimientos específicos.



En ese sentido, Salazar toma como referencia los hechos ocurridos en el Hospital Heller de la ciudad de Neuquén, en el marco del caso José Galeano, que dejó en evidencia la existencia de un vacío formativo para intervenir en situaciones de crisis.



