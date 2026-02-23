Preocupación en San Patricio del Chañar por el aumento de suicidios: qué advierten los profesionales de Salud Mental

San Patricio del Chañar atraviesa un momento de profunda conmoción social. En menos de tres meses, una serie de suicidios sacudió a la comunidad y puso en primer plano una problemática silenciosa que preocupa tanto a vecinos como a profesionales de la salud: el aumento de las crisis de salud mental y la falta de contención suficiente frente a situaciones límite.

Uno ocurrió en diciembre, otro en enero y dos más durante un mismo fin de semana de febrero. Las cifras, que podrían leerse como estadísticas, adquieren otra dimensión en una localidad donde todos se conocen. Las víctimas —jóvenes de entre 23 y 30 años— eran parte activa de la vida cotidiana: una trabajadora de una escuela, un petrolero, un entrenador deportivo y otro vecino reconocido en el pueblo.

Una problemática que crece

Desde el servicio de Salud Mental del Hospital Dra. Alicia Cruz confirmaron que existe un incremento real de situaciones vinculadas al suicidio y a crisis emocionales severas.

Verónica García, trabajadora social del área, explicó en el portal Chañar Digital que el fenómeno responde a múltiples factores. Entre ellos mencionó el aumento del consumo problemático de sustancias, situaciones de violencia, el crecimiento acelerado de la población y la dificultad de muchas personas para proyectar un futuro. “La incidencia aumentó y responde a causas multicausales”, sostuvo la profesional, quien remarcó que no se trata de un único detonante sino de un entramado social complejo.

En la misma línea, la trabajadora social Eugenia Blanco señaló que la demanda de atención psicológica creció de manera sostenida en los últimos años y advirtió que incluso personas que estaban en tratamiento atravesaron crisis profundas. “El acompañamiento tiene que ser continuo y comunitario”, explicó.

El impacto social también es analizado fuera del ámbito sanitario. “El pueblo cambió muy rápido. Hay crecimiento, migración interna y transformaciones sociales profundas. Necesitamos entender qué está pasando también desde lo psicológico y lo social”, reflexionaron.

San Patricio del Chañar pasó en pocas décadas de ser una localidad productiva vinculada a las chacras a convertirse en una ciudad en expansión impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta. Ese crecimiento, coinciden distintas miradas, generó oportunidades económicas pero también tensiones sociales, incertidumbre y debilitamiento de redes comunitarias tradicionales.

Entre los jóvenes aparece con frecuencia una sensación de falta de horizonte. Muchos deben emigrar a la capital provincial para estudiar, enfrentando costos elevados y dificultades económicas que aumentan la incertidumbre sobre el futuro.

La psicóloga Yanina Minetti insistió en la importancia de no minimizar las señales de sufrimiento emocional. “Cuando alguien expresa ideas de dañarse, es fundamental intervenir y consultar con profesionales. Hay que animarse a preguntar y hablar”. ​​​

Cómo actúa el sistema de salud

El psicólogo Danilo Rojas explicó que el hospital cuenta con distintos dispositivos de atención destinados a la prevención y el acompañamiento. Todos los lunes funciona un consultorio a demanda, sin turno previo, además de espacios grupales terapéuticos y actividades comunitarias.

Sin embargo, desde el área aclararon que el servicio de Salud Mental no dispone de guardia activa permanente. En situaciones urgentes, las personas deben acudir a la guardia general del hospital, donde se activa el protocolo correspondiente.

Espacios de atención disponibles

El Servicio de Salud Mental del hospital local mantiene abiertos distintos dispositivos comunitarios: los lunes, atención a demanda, de 9 a 13; martes huerta terapéutica 8:30; miércoles, grupo terapéutico para consumos problemáticos, 13:30 en el SUM del hospital y jueves espacio terapéutico para familiares, 13:30 (SUM del hospital).

Los profesionales remarcan que pedir ayuda es un paso clave y que la intervención temprana puede salvar vidas. También convocan a la comunidad a involucrarse, escuchar y acompañar, entendiendo que la salud mental es una responsabilidad colectiva.