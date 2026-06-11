El oeste de Río Negro volvió a sorprender con una noticia que genera entusiasmo en el sector minero. Una reciente campaña de exploración en el proyecto Gran Esperanza arrojó resultados que entusiasman a geólogos e inversores: se encontraron vetas con altas concentraciones de oro, algunas de ellas con valores que alcanzan los 24 gramos por tonelada.

Lo más llamativo es que los hallazgos no surgieron de perforaciones profundas, sino de muestras obtenidas directamente sobre vetas visibles en la superficie. Para los especialistas, esto podría ser una señal de que existe un sistema mineralizado de gran magnitud oculto bajo tierra.

La empresa canadiense Golden Goose Resources informó además registros superiores a 13 y 11 gramos por tonelada en distintos sectores relevados. Como si fuera poco, también aparecieron indicios de plata y cobre, lo que refuerza el potencial económico del yacimiento.

Durante la campaña, los equipos recorrieron casi 24 kilómetros de estructuras mineralizadas y recolectaron 341 muestras en diferentes puntos del proyecto. Los resultados permitieron confirmar la presencia de un extenso sistema epitermal con oro y plata distribuidos en varias zonas de la propiedad.

Gran Esperanza abarca unas 44.400 hectáreas dentro del distrito minero de Los Menucos, una región que en los últimos años se convirtió en uno de los focos de mayor interés para las compañías que buscan nuevos desarrollos de oro y plata en la Patagonia.

Aunque todavía quedan muestras por analizar, los primeros datos ya alimentan las expectativas. Ahora todas las miradas están puestas en la próxima etapa: las perforaciones que buscarán determinar si las riquezas detectadas en superficie continúan en profundidad. Si los resultados acompañan, el proyecto podría transformarse en uno de los descubrimientos mineros más importantes de los últimos años en Río Negro.