Comienza la temporada de invierno y aumentan las expectativas en las localidades cordilleranas por las reservas y llegada de los turistas en las vacaciones. En San Martín de los Andes, hasta hace algunos días el nivel de reservas alcanzaba el 55%, según el secretario de Gobierno y Turismo, Alejandro Apaolaza.

Sin embargo, el funcionario fue optimista al adelantar que se espera que el pico de visitantes llegue el próximo fin de semana, con un 70% de ocupación. Esto es porque se estima que el flujo más importante de turistas aparece con las vacaciones de invierno en Buenos Aires, lo cual sería en los próximos días.

La localidad sanmartinense trabaja todo el año impulsando las propuestas turísticas para ser elegidos como destino preferido, ofreciendo sus actividades tanto a los neuquinos como al resto del país.

Esto se realiza en conjunto con el Gobierno de Neuquén, el Municipio y el sector privado. Apaolaza además adelantó que una vez finalizada la temporada comenzarán a trabajar y pensar en la siguiente.

Respecto de las tarifas, se afirmó que el sector hotelero realizó un importante esfuerzo para mantener la competitividad del destino y evitar trasladar al turista el fuerte incremento de los costos.

Es por esto que el turista encontrará que muchos establecimientos mantienen tarifas similares a las del verano, y en caso de aumentos fueron menores a los registrados en los servicios.

Frente a una buena temporada de nieve, San Martín de los Andes apuesta a que el inicio del receso escolar en los principales destinos que los visitan le de el último impulso a la ocupación.