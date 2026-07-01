El receso escolar es una de las etapas del año más esperadas por las familias para disfrutar de las vacaciones de invierno. Quienes tienen la posibilidad de realizar algún viaje o escapada miran con atención lo que ocurre con la nieve en los destinos cordilleranos. En este contexto, el bolsillo manda a la hora de elegir una ciudad, los pasajes y la duración del período de descanso. La Patagonia vuelve a ser la gran protagonista de las vacaciones de invierno.

Afinar el lápiz para esquiar en vacaciones de invierno

La llegada de las vacaciones de invierno vuelve a poner a la Patagonia argentina entre las regiones más buscadas para viajar. Montañas cubiertas de nieve, centros de esquí de nivel internacional y experiencias para toda la familia convierten a destinos como San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Ushuaia en opciones ideales para la temporada de invierno 2026.

Un informe elaborado por Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, Hablemos de plata, detectó que la demanda comenzó a activarse en las semanas previas al receso escolar, aunque con viajeros más atentos al equilibrio entre calidad y precio. Según el estudio, también se observa una tendencia creciente a concretar reservas sobre la fecha y una marcada preferencia por los destinos nacionales frente a las alternativas internacionales.

“De cara a las vacaciones de invierno, se observa una demanda que comienza a moverse, aunque con un consumidor mucho más selectivo y que privilegia la relación precio-calidad. Las reservas en el contexto del Mundial muestran una marcada tendencia a las compras de último momento con destinos favorables al mercado doméstico más que al exterior”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Bariloche, el destino más elegido para la nieve

Una vez más, San Carlos de Bariloche encabeza el ranking de destinos más consultados para las vacaciones de invierno. La combinación entre el lago Nahuel Huapi, el Cerro Catedral y una amplia oferta gastronómica y hotelera continúa posicionándola como la capital argentina de la nieve.

Detrás aparecen Ushuaia, impulsada por las actividades en Cerro Castor; San Martín de los Andes, puerta de entrada al Cerro Chapelco; y Villa La Angostura, reconocida por las pistas del Cerro Bayo y sus paisajes de montaña.

La lista de destinos más buscados también incluye a Mendoza, El Calafate, El Chaltén, Salta, Jujuy, Córdoba y distintos puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

El informe de Di Pace discrimina el costo del transporte y el alojamiento para una familia tipo - Foto: Focus Market

Cuánto cuesta viajar a Bariloche en las vacaciones de invierno 2026

Para medir la evolución de los precios, el informe de Focus Market tomó como referencia un viaje de siete noches para una familia compuesta por dos adultos y dos niños de 10 y 12 años, con alojamiento en hotel tres estrellas y desayuno incluido.

En Bariloche, el paquete completo con pasajes aéreos alcanza este año los $5.242.004, frente a los $4.724.187 registrados en 2025. Esto representa una variación interanual del 11%.

Quienes elijan viajar en micro deberán considerar un presupuesto de $3.992.207 para el paquete completo. En 2025 el mismo viaje costaba $2.541.052, lo que implica un incremento del 57% interanual.

A pesar de esa diferencia, viajar en avión continúa siendo un 31,3% más caro que hacerlo por vía terrestre para una familia tipo.

Las actividades de montaña, parte importante del presupuesto para las vacaciones de invierno en la Cordillera - Foto: Focus Market

Esquí, snowboard y actividades en el Cerro Catedral

Además del traslado y el alojamiento, las actividades en la montaña representan una parte importante del presupuesto de quienes planean disfrutar de la nieve. El Cerro Catedral, uno de los centros de esquí más importantes de Sudamérica, opera de lunes a sábados entre las 9.30 y las 16.

Para quienes desean acceder al complejo sin practicar deportes de nieve, el denominado Tour Catedral tiene un costo diario de $90.000 por persona. El valor registra una suba del 150% respecto de la temporada anterior. Los niños de hasta 5 años cuentan con ascenso peatonal gratuito.

En tanto, quienes buscan disfrutar de jornadas de esquí o snowboard deben contemplar un pase diario de $160.000 por persona, cifra que representa un incremento interanual del 39%.

El alquiler de equipos también forma parte de la experiencia. Los valores oscilan entre $68.500 y $94.000 para alquileres de uno o dos días, dependiendo del tipo de equipamiento contratado.

Las clases de esquí también registraron aumentos durante esta temporada. El relevamiento indica una suba promedio del 53% interanual y tarifas que comienzan en $306.000 para una clase de dos horas.

San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Ushuaia, opciones para disfrutar la nieve

Más allá de Bariloche, la Patagonia ofrece alternativas ideales para quienes buscan combinar deportes de invierno, naturaleza y tranquilidad.

San Martín de los Andes atrae visitantes por su cercanía con Cerro Chapelco, uno de los centros de esquí más valorados del país por la calidad de su nieve y sus vistas sobre la cordillera.

Villa La Angostura, por su parte, invita a descubrir las pistas del Cerro Bayo, con propuestas para principiantes y expertos en un entorno natural privilegiado, con el lago Nahuel Huapi de fondo.

En el extremo sur del país, Ushuaia suma la experiencia única de esquiar en Cerro Castor, el centro invernal más austral del planeta, donde la temporada suele extenderse más que en otros destinos argentinos.

El turismo nacional gana terreno en el invierno 2026

El informe refleja que los argentinos continúan apostando por los destinos locales para sus escapadas invernales. La combinación entre paisajes nevados, actividades para toda la familia y opciones adaptadas a distintos presupuestos mantiene a la Patagonia entre las regiones más deseadas para viajar durante la temporada de nieve.