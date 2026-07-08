La solidaridad volvió a ponerse en marcha en la cordillera neuquina. En las últimas horas, la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 142 de San Martín de los Andes lanzó un pedido de ayuda para acompañar a un alumno cuya familia perdió todas sus pertenencias tras un incendio que destruyó su vivienda.

El siniestro dejó pérdidas materiales totales y obligó a la familia a comenzar de nuevo. La situación se vuelve aún más compleja en medio del invierno cordillerano y a pocos días del inicio del receso escolar, un período que suele representar mayores gastos para los hogares afectados por emergencias.

Desde la institución educativa y el entorno familiar apelaron a la solidaridad de la comunidad para reunir elementos esenciales que permitan afrontar las próximas semanas y comenzar la reconstrucción de la vida cotidiana. La campaña busca movilizar a vecinos de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y otras localidades de la zona cordillerana.

La familia lo perdió todo y necesita el apoyo de la comunidad

La familia lo perdió todo en un voraz incendio y ahora, de cara al receso escolar, debe volver a empezar. En este contexto, la ayuda que la sociedad y los vecinos de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y otras localidades cordilleranas puedan acercar resulta de vital importancia.

De acuerdo con la publicación realizada por medios sanmartinenses, el alumno usa talle 12 de ropa y calza 34/35. En el caso de la madre, el calzado debe ser número 39.

Además de indumentaria, la familia necesita de alimentos no perecederos, artículos de higiene y elementos de limpieza, todos artículos de primera necesidad, algo sumamente importante en el contexto en el que se encuentran..Cada aporte puede marcar una diferencia para quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Los datos para colaborar con la familia damnificada a raíz del voraz incendio de San Martín de los Andes

Una red solidaria que se activa en la cordillera neuquina

Las campañas solidarias impulsadas desde escuelas, clubes e instituciones suelen convertirse en una herramienta clave para asistir a familias afectadas por incendios y otras emergencias en la región. La iniciativa surgió desde el ámbito escolar y busca acompañar no solo al estudiante afectado, sino también a todo su grupo familiar, que enfrenta el desafío de reconstruir su hogar luego de haber perdido sus pertenencias.

Cómo colaborar con el alumno que perdió todo en el incendio de San Martín de los Andes

Quienes puedan y deseen colaborar podrán comunicarse al teléfono +54 (92972) 537-119 para coordinar la entrega de las donaciones. Asimismo, se puede realizar donaciones de dinero a través del alias claudiaynehuen, cuyo titular es Francisco Emiliano Castillo.