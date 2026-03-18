San Martín de los Andes se prepara para ser uno de los escenarios principales del Gran Premio 7 Lagos, una propuesta que combina historia, turismo y paisajes patagónicos, y que tendrá su jornada destacada este 20 de marzo con una exhibición abierta al público.

El evento, organizado por la Escudería Patagonia, se desarrollará del 19 al 21 de marzo con un recorrido que incluye Neuquén, Zapala, Villa La Angostura y Bariloche, consolidando un circuito que une cultura, deporte y naturaleza a lo largo de la Ruta 40.

Exhibición en la Costanera del lago Lácar

Durante la jornada del viernes, vecinos y turistas podrán acercarse a la costanera del lago Lácar para disfrutar de la llegada de vehículos de época, que conservan el diseño y la ingeniería de otras décadas. La exposición gratuita y abierta, invita a recorrer los autos, tomar fotografías y compartir un paseo al aire libre en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Apuesta al turismo y al encuentro social

El Gran Premio 7 Lagos cuenta con el acompañamiento de instituciones y empresas locales, reforzando el posicionamiento de la región como sede de eventos que integran historia, deporte y naturaleza. Desde el área de turismo local destacaron la importancia de este tipo de propuestas para atraer visitantes y generar movimiento en la actividad turística.

Un evento que trasciende la competencia

Más allá de la regularidad en ruta, la travesía se consolida como un atractivo cultural que promueve el vínculo entre la comunidad, los visitantes y los aficionados al automovilismo clásico. La iniciativa reafirma a San Martín de los Andes como un destino que combina paisajes únicos, actividades recreativas y un fuerte valor patrimonial.

Con entrada libre y un entorno natural privilegiado, la cita se presenta como una opción ideal para disfrutar durante el fin de semana largo en la cordillera neuquina.