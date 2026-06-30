De limpiar habitaciones en Nueva Zelanda a dirigir un hotel cinco estrellas en la Patagonia

Con apenas 22 años, Sebastián Tuvio tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida: dejar la Argentina y probar suerte en Nueva Zelanda. Lo que comenzó como una experiencia de búsqueda personal se convirtió en una década de formación profesional en una de las industrias turísticas más competitivas del mundo. Hoy, a los 43 años, aquel joven que partió en busca de oportunidades se ha convertido en un referente de la gestión hotelera, lidera equipos desde la Patagonia y pone en práctica una filosofía de trabajo forjada a más de 10.000 kilómetros de distancia.

Quién es Sebastián Tuvio y por qué su carrera en gestión hotelera fue de menor a mayor

Sebastián Tuvio nació en Buenos Aires en 1982. A raíz del trabajo de su padre, su infancia transcurrió entre el barrio porteño de Palermo, San Carlos de Bariloche y Pergamino.

Tras haber finalizado la secundaria, Tuvio realizó la Licenciatura en Gobierno y Relaciones Exteriores en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y con apenas 22 años decidió irse del país. En aquel momento no veía una esperanza concreta en Argentina para alguien con sus ambiciones. Con esa visión, partió a la Nueva Zelanda de los All Blacks y de un aún ignoto Tim Payne.

Queenstown, en la isla sur, fue su primer hogar neozelandés y su primer trabajo fue en el equipo de limpieza (housekeeping) de un hotel. Ese fue el primero de ese viaje de 1.000 pasos, el comienzo de una carrera por demás promisoria. “Aprendí que en hotelería ningún trabajo está por debajo de otro. Hacer una cama perfecta o limpiar una habitación con excelencia también es crear una experiencia para el huésped. Esa lección me acompañó toda mi carrera”, sostuvo Tuvo en diálogo con Mejor Informado.

Tuvio fue gerente de Experiencia del Huésped en The Rees Hotel, uno de los establecimientos más reconocidos de Nueva Zelanda - Foto: Gentileza

De tener un título universitario a forjar una carrera en una profesión que se alojó en él

En los 10 años que vivió en Nueva Zelanda trabajó en dos hoteles, un camino intenso y vertiginoso, una escuela de esas que no tienen aulas, pero donde se aprende y mucho. En ese recorrido vivió una escalada metódica dentro de la industria hotelera. Pasó de ser auditor nocturno a gerente de turno; de recepcionista a Senior Guest Services Attendant, hasta llegar a Gerente de Experiencia del Huésped en The Rees Hotel, uno de los establecimientos más reconocidos de ese país y Oceanía toda.

En ese camino de formación hotelera, Tuvio completó una licenciatura en Turismo y Gestión Hotelera y, tiempo después, obtuvo un Certificado Internacional en Marketing Hotelero de la



Universidad de Cornell. Sin embargo, más allá de lo académico, hubo algo del día a día que le enseñó más que cualquier casa de altos estudios. “Los títulos abren puertas, pero el liderazgo se construye estando a la par de los equipos. Todo lo que aprendí en Nueva Zelanda me enseñó que la mejor forma de dirigir un hotel es entender primero cómo funciona cada rincón de la operación”, consideró Tuvio.

Diez años en Nueva Zelanda le dejaron a Tuvio algo que ningún título puede certificar: la convicción de que la hospitalidad, en lo más puro del concepto, se entiende desde el lugar más humilde de la operación, no desde la oficina.

De Nueva Zelanda a la Patagonia, sin escalas

Cuando decidió volver a la Argentina, Tuvio no lo hizo por nostalgia. Al llegar a nuestro país viajó a Tierra del Fuego. Allí asumió como Sales & Development Manager en Los Cauquenes Resort & Spa de Ushuaia. Esa fue la primera demostración local de todo lo que había aprendido afuera.

Nunca más abandonó la Patagonia, sólo subió algunos kilómetros. En la actualidad, Tuvio es el gerente general de Las Balsas Relais & Châteaux, en Villa La Angostura, y desde 2020 fue Vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura (AHyRVLA), un rol que lo puso a pensar no sólo en su propia gestión, sino en el desarrollo turístico de toda la comunidad.

En su tiempo libre, Tuvio practica, entre otras disciplinas, trail running - Foto: Gentileza

Por qué en Villa La Angostura

Con un expertise y una carrera como la que supo forjar, Tuvio pudo haber elegido cualquier destino en el mundo. Sin embargo, el pueblo más austral de la provincia de Neuquén, con el lago Nahuel Huapi y el Cerro Bayo como sus principales atractivos, lo conquistaron. "Estoy dedicado a que más profesionales se despierten y quieran liderar en Argentina", sentenció.

Fuera del trabajo, él vive con la misma intensidad con la que dirige equipos: nada en aguas abiertas, practica trail running, es cinturón marrón de Brazilian Jiu Jitsu, le gusta el snowboard y el ciclismo downhill: “La Patagonia no es un lugar donde pueda quedarme quieto: es un lugar que me mantiene en constante movimiento”.

Un referente que eligió volver

Como muchos argentinos que en algún momento de la vida fueron expatriados, la de Tuvio es, en el fondo, una historia de superación. Es la historia de una generación de profesionales que se fueron en busca de oportunidades y, muchos años después, eligieron volver para forjar su destino en casa

Veinte años en la industria hotelera internacional, el paso por ocho hoteles distintos, dos continentes y la misma convicción de siempre: “Liderar equipos desde la Patagonia argentina es una de las mejores decisiones que haya podido tomar”.