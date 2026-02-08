El secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky, aseguró que la Fiesta Nacional de la Confluencia generará un movimiento económico estimado en 65.000 millones de pesos durante sus cuatro jornadas.

Según precisó, el impacto no solo se refleja en la convocatoria cultural y musical, sino también en el consumo en hoteles, restaurantes, transporte y servicios turísticos.

“Cuatro de cada diez personas que están hoy acá vienen de otras ciudades, provincias e incluso países vecinos”, señaló el funcionario, al destacar el flujo turístico que recibe la capital neuquina. Schpoliansky afirmó que la Fiesta Nacional de la Confluencia, que este año celebra su 13ª edición, es actualmente “el festival más grande y convocante de la Argentina. Todo el mundo sabe que, en febrero, la cita obligada es la ciudad de Neuquén”.

15.000 puestos de trabajo

De acuerdo con los datos oficiales, el evento genera aproximadamente 15.000 puestos de trabajo, de los cuales 3.000 son directos y 12.000 indirectos.

Schpoliansky explicó que la generación de empleo comienza al menos 40 días antes del inicio del festival, con el armado de escenarios, sonido e infraestructura.

Emprendedores y economía local

El funcionario detalló que en el predio participan:

Más de 200 emprendedores

Más de 100 food trucks

Este movimiento impacta en la economía local y regional, dado que la ocupación hotelera en Neuquén alcanza el 100%, lo que deriva visitantes hacia ciudades vecinas.

Mirada regional

El secretario de Finanzas subrayó que el impacto debe analizarse en clave regional. Con la hotelería completa en la ciudad de Neuquén, los visitantes se alojan también en localidades cercanas, ampliando el beneficio económico.

“El jueves fue un público, el viernes otro, hoy el rock convoca a su gente y mañana será un gran cierre”, indicó el funcionario, al remarcar la diversidad de audiencias.

Durante los primeros tres días del evento, el municipio registró un movimiento sostenido en comercios, gastronomía y servicios.

