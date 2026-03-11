El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ratificó que el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta tendrá un criterio central: priorizar el acceso al empleo para trabajadores de la provincia.

La definición la realizó durante su participación en el evento internacional Argentina Week, donde se reúnen empresarios, inversores y funcionarios vinculados al desarrollo energético.

“Estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos. Luego será el momento de convocar a otras provincias”, afirmó el mandatario.

El empleo local en el centro del desarrollo

Durante su exposición, el gobernador explicó que la estrategia de la provincia apunta a que el crecimiento de la industria hidrocarburífera genere oportunidades directas para los habitantes de Neuquén.

“Nosotros estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos”, sostuvo.

La provincia impulsa distintos programas de formación orientados a preparar mano de obra local para las nuevas demandas de la industria energética. Entre ellos se encuentra el plan Emplea Neuquén, enfocado en capacitar trabajadores para sectores vinculados al desarrollo hidrocarburífero.

A esto se suma el trabajo del Instituto Vaca Muerta, orientado a fortalecer la formación técnica y profesional de trabajadores de la provincia.

“La formación primero para los neuquinos, y después, cuando estén los lugares ya asignados que le corresponden a Neuquén, seguramente vamos a contribuir para que la formación llegue también a otros lugares”, indicó.

Un contexto que abre oportunidades

En el mismo encuentro, Figueroa también se refirió al contexto económico nacional y consideró que la estabilidad macroeconómica puede generar un escenario favorable para el crecimiento del sector energético.

“Ahora tenemos una gran oportunidad de tener la macro ordenada”, expresó el gobernador.

Según explicó, si ese escenario se mantiene en el tiempo, la provincia podrá potenciar su desarrollo energético y fortalecer su aporte al crecimiento del país.

El desafío de acompañar el crecimiento

El avance de la actividad en Vaca Muerta continúa generando nuevas demandas de infraestructura, servicios y mano de obra calificada en la provincia.

En ese contexto, desde el gobierno neuquino aseguran que la prioridad es que ese crecimiento tenga un impacto directo en el empleo local y en la formación de trabajadores capaces de sostener el desarrollo de una de las principales áreas energéticas del país.