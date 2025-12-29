En el corazón de la Pehuenia Madre, como la nombra el himno de la provincia del Neuquén, el lago Moquehue se consolida como uno de los destinos más serenos y cautivantes del sur neuquino. Durante el verano, sus aguas calmas y transparentes, el entorno de bosques y montañas y la tranquilidad del paisaje lo convierten en un espacio ideal para descansar y reconectar con la naturaleza.

Ubicado a pocos kilómetros de Villa Pehuenia, el lago ofrece una de las postales más armoniosas de la región. En esta época del año, el entorno se llena de flores cordilleranas, cielos abiertos y orillas apacibles que invitan a disfrutar sin apuros. El reflejo del cielo sobre el agua y el silencio interrumpido solo por el viento o las aves refuerzan la sensación de pausa que caracteriza al lugar.

La propuesta turística en Moquehue se apoya en experiencias simples y auténticas. Kayak en aguas tranquilas, caminatas por senderos habilitados, pesca deportiva y picnics al aire libre forman parte de las actividades más elegidas por quienes visitan la zona. Lejos del turismo masivo, el lago permite disfrutar del entorno a un ritmo natural, respetando el paisaje y su identidad. Rodeado de bosques nativos y montañas, Moquehue combina descanso y contemplación con la posibilidad de explorar, posicionándose como un destino que resume la esencia de la Pehuenia: naturaleza, tranquilidad y belleza sin artificios.

Para quienes deseen planificar su visita o conocer más sobre actividades y servicios disponibles, se puede contactar a la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Pehuenia–Moquehue a través de sus redes sociales, por correo electrónico a info@villapehuenia.gob.ar, o por teléfono al (02942) 498011 / 498027.