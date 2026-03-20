Senillosa tendrá su primer polideportivo cubierto: los fondos serán aportados por la Provincia

Con una inversión de más de $5.000 millones, se construirá en Senillosa el Espacio Comunitario y Deportivo, que estará ubicado en el predio de la Ciudad Deportiva. El gobernador Rolando Figueroa firmó este viernes un convenio con el intendente Lucas Páez, a partir del cual el Ejecutivo delegó la obra al municipio.



La estrategia de obras delegadas acordadas entre la Provincia y los municipios apunta a agilizar los procesos de ejecución y fortalecer el rol de los gobiernos locales en el desarrollo de infraestructura clave, además de propiciar el empleo y el compre local.



El nuevo Espacio Comunitario y Deportivo tendrá una superficie cubierta total de 1.201,80 metros cuadrados. La obra se prevé ejecutar en un plazo de 300 días y el presupuesto oficial es de $5.090.034.941.



El edificio ofrecerá instalaciones destinadas a la práctica deportiva, actividades culturales y encuentros sociales. El proyecto contempla un hall de acceso, SUM, salón flexible, cocina, sanitarios, áreas administrativas y espacios semicubiertos, además de sectores exteriores como plaza de acceso, playón y mástil, integrados al entorno de la pista de atletismo y áreas recreativas.



“Es muy importante hacerlo mediante obras delegadas”, señaló Figueroa tras la firma del acuerdo y destacó que se trata de “una obra tan necesaria que va a contribuir a fomentar el encuentro y el deporte, en un centro deportivo que ya tiene su planificación municipal y que Lucas viene trabajando con todo su equipo”.



El Gobernador consideró que es “muy importante acelerar los plazos” y adelantó que se espera que durante este mes se pueda conocer “qué empresa puede construirlo”. “Es muy importante para el desarrollo deportivo que queremos para toda la provincia del Neuquén”, manifestó.



“Estamos muy contentos por este trabajo que desarrollamos con Lucas y con todo el equipo de Obras Públicas”, dijo Figueroa y destacó “la posibilidad de que en cada una de las localidades también se reactive el compre local”.



Por su parte, el intendente consideró que la obra tendrá un fuerte impacto en la localidad y destacó el acompañamiento del Gobierno. “Es una obra fundamental para nuestra comunidad. Es el primer polideportivo que va a tener nuestra ciudad”, sostuvo y explicó que el espacio permitirá mejorar los vínculos comunitarios y ofrecer un ámbito de calidad para el deporte y la recreación.



Páez también remarcó el carácter integrador del proyecto y su impacto a futuro. “Seguramente va a ser también un espacio familiar para que nuestra gente tenga un espacio de mayor calidad para disfrutar”, afirmó y señaló que esta inversión contribuirá a transformar el desarrollo de Senillosa.



Finalmente, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que la iniciativa forma parte de un nuevo mecanismo de gestión que busca agilizar la obra pública mediante el trabajo articulado con los municipios.

“Acabamos de firmar una obra delegada. Es un nuevo mecanismo que implementó esta gestión y lo que busca es dinamizar la obra pública”, indicó y detalló que el proyecto contempla un centro comunitario y deportivo de más de 1.200 metros cuadrados, el primero cubierto de Senillosa, que permitirá consolidar la ciudad deportiva local.



