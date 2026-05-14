Siete ofertas para construir el nuevo edificio de la Escuela Especial 22: la inversión supera los $3.900 millones

La apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Especial 22 se realizó este miércoles en Casa de Gobierno, con la presentación de siete ofertas de empresas interesadas en ejecutar la obra. El proyecto, llevado adelante por el Ministerio de Infraestructura, cuenta con un presupuesto oficial de $3.953.654.778 y un plazo de ejecución de 450 días corridos.

La futura sede se emplazará en el barrio Confluencia Urbana de Neuquén y permitirá dar respuesta a un reclamo histórico de la comunidad educativa, ya que actualmente la institución funciona en el Centro Educativo Nayahue.

La ministra de Educación, Soledad Martínez recordó que “la escuela especial 22 tiene 11 años, funcionó como anexo de otra escuela y cuando asumimos la gestión, lo hacía en una casita sobre calle Belgrano, configurando ya parte del paisaje, con un pasacalle que decía que tenían derecho de tener su propio edificio y querían trabajar con dignidad, y que sus estudiantes tuvieran un espacio adecuado”.

“Nos propusimos, transformar ese paisaje urbano; nos parecía un acto de estricta justicia recibirlos y ponernos a trabajar, que es lo que nos ha pedido el Gobernador”, remarcó.

Martínez destacó que “el compromiso que nosotros asumimos con todas las comunidades educativas es el compromiso del gobernador, que nos ha solicitado, como parte de su equipo, que podamos multiplicarlo y transmitirlo”.

“Esa casa con ese pasacalle, para una escuela especial era una casa de dos plantas en donde alumnos con necesidades funcionales, tenían que adaptarse para subir y bajar las escaleras”, describió.

“Hicimos un muy rico recorrido, comprometido de todas las partes; me parece parte del proceso más rico que estamos transitando como ciudadanos, recuperar la confianza en el Estado. Dentro de 15 meses, cuando inauguremos esta escuela, vamos a haber eliminado dispositivos de tráiler y reemplazado una de las 80 escuelas que cuando asumimos funcionaban entre tráiler y dispositivos transitorios o adecuados para la escuela, porque la especial 22 era una de esas 80 escuelas”, amplió.

“Renovamos nuestro compromiso con la educación; ponemos en valor un proceso que el Gobierno en la persona del Gobernador se ha dado, para hacer posible esto que es una decisión política, ordenar el Estado, reconfigurar prioridades, atender la demanda de los neuquinos”, reforzó Martínez.

“Vamos a seguir haciendo porque todavía nos quedan otras 35 escuelas que atender con estas necesidades y muchas otras con otras que también estamos en las que también estamos trabajando”, concluyó la Ministra.

En este sentido, la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso destacó que “este proyecto responde a necesidades específicas y refleja un trabajo muy importante de planificación y articulación entre equipos técnicos y educativos, porque no es lo mismo construir una escuela tradicional que una institución de estas características, que requiere otro nivel de complejidad y accesibilidad”.

Ferraresso remarcó que “Neuquén sigue marcando la diferencia respecto al resto del país. Ayer inauguramos una obra y hoy estamos abriendo una nueva licitación. Todos los días hay hechos concretos vinculados a la inversión pública en infraestructura educativa, sanitaria y vial”.

Por último aseguró: “Estamos llevando adelante uno de los planes de infraestructura más importantes de la historia de Neuquén, por volumen de obras y presencia territorial. Que cada vez más empresas se presenten a las licitaciones demuestra que hay confianza en este modelo de desarrollo sostenido”.

Sobre la obra

El proyecto contempla seis aulas, espacios para informática y biblioteca, salas destinadas a música, kinesiología y psicomotricidad, además de un aula de educación temprana y áreas específicas para actividades de la vida diaria. También incluirá sectores de gobierno y administración, sala de docentes, gabinete y SUM.

En cuanto a los servicios, se prevé la construcción de sanitarios adaptados para estudiantes, docentes y no docentes, cocina, depósitos y áreas técnicas. En el exterior, el establecimiento dispondrá de playones recreativos, espacios verdes y sector de estacionamiento.

El proyecto fue concebido bajo criterios de accesibilidad universal, garantizando recorridos accesibles, espacios adaptados y condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas, en línea con los requerimientos de una institución de educación especial.