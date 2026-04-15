La ministra de Educación de Neuquén Soledad Martínez recibió este miércoles al equipo directivo del CPEM 29 de la ciudad de Neuquén, con quienes conversó sobre un requerimiento histórico de esa comunidad educativa, relacionado con contar con un salón de usos múltiples (SUM) para realizar actividad física.

También fueron parte del encuentro el director de Educación Secundaria del Consejo Provincial de Educación (CPE), Christian Widmann, con asesoras, la directora del establecimiento Florencia Ceballos, y las vicedirectoras Graciela López y Evelin Huenchuleo.

Martínez expresó al equipo escolar que “tenemos claro que se necesita y aún falta esa infraestructura para la institución, pero tendremos que diseñar un plan y qué acciones se llevarán adelante para responder a esa demanda”.

Detalló que se comenzará a trabajar en una posible propuesta, y se conversará nuevamente con la comunidad del CPEM, realizando para ello una reunión a programar con el equipo de dirección y con las familias, posiblemente en mayo.

Las referentes institucionales comentaron que en 2023, desde la gestión de gobierno anterior se les había prometido la obra y en esa oportunidad les hicieron un arreglo provisorio del playón. La ministra les explicó que “la prioridad definida por el gobernador Rolando Figueroa y absolutamente compartida por nosotros, es que el paquete de obras públicas a desarrollar para Educación tenga su centralidad puesta en aulas”.

Fundamentó la situación indicando que “cuando llegamos a la gestión nos encontramos con 70 escuelas que funcionaban en lugares que no eran adecuados, de los cuales 25 estaban en obra, cuyos contratos fueron renegociados, con lo cual la prioridad fue para esos espacios”.

Al hacer una caracterización del nivel Medio, la funcionaria detalló que el 80% de los establecimientos no tienen SUM, “siendo una realidad del sistema”. En igual sentido, las escuelas primarias que ejecutaba la Provincia tampoco tenían dicho dispositivo; sino que contaban con un espacio de galería de ingreso que derivaba a aulas y pasillos, y es ese espacio el que funciona como SUM y se usa para actos y actividad física.

Martínez describió además que en la Provincia se tienen convenios con municipios, dado que en algunas escuelas tampoco cuentan con playones deportivos para el desarrollo de la actividad física. En esa línea, aclaró que “la decisión política es hacer una planificación que nos permita resolver la infraestructura deportiva para el sistema educativo, ya que también los CEF requieren de la misma”.

El equipo directivo reconoció que lo comprometido por la actual gestión de gobierno se cumplió, tal es el caso de la mejora del sistema de calefacción. En esta materia, desde el área Técnica de Educación se intervino con la colocación de cuatro equipos nuevos, que se sumaron a los tres con que contaba el edificio, contribuyendo a optimizar la redistribución de calefacción en todo el establecimiento. La acción se llevó adelante este verano con una inversión cercana a los $110 millones.