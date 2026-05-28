Silvana Cerda: “Trabajamos para que la actividad turística se consolide de cara al post Vaca Muerta”

La directora provincial de Vinculación y Enlace Turístico, Silvana Cerda, habló en el marco de la presentación de la oferta turística que ofrece Neuquén de cara a la temporada de invierno que se avecina. Lo hizo en el evento que se llevó a cabo esta mañana en el Hotel Grand Brizo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Allí, sostuvo que “estamos con prestadores, asociaciones, cámaras empresariales y agencias de viaje. Es el segundo encuentro que tenemos y estamos presentando la temporada de invierno que lanzaremos el 9 de junio”.

En esa línea expresó: “Mostramos los diversos productos que tiene la Provincia que no es solo nieve, sino lagos, gastronomía, termas, vinos, turismo de altura, etcétera”, y agregó que “se llevó a cabo la ronda de negocios con una fuerte concurrencia por parte del sector así que estamos contentos, esto hace a la sinergia y al trabajo que venimos llevando a cabo entre el sector público y el privado”.

Consultada por cómo se promociona la oferta turística, Cerda comentó: “La Provincia hace una fuerte apuesta a nivel promocional de forma audiovisual, donde mostramos todas las bondades que tiene Neuquén en todo lo que es atractivos turísticos y lo que genera la calidez de la gente, tiene que ver con la atención, gastronomía y vinos”.

“Eso ayuda para el interés de la gente en que puedan conocernos, estamos convencidos que tenemos una diversidad turística increíble en todo el territorio con sus 90.000 kilómetros cuadrados”, añadió.

Finalmente, la funcionaria provincial hizo alusión a cómo se complementa la industria turística con el desarrollo del sector hidrocarburífero.

“Se pueden complementar las dos industrias, Neuquén no es solo Vaca Muerta, trabajamos para que la actividad turística se consolide y pase a ser una de las primeras economías en el post Vaca Muerta. Estamos convencidos que tenemos los recursos naturales”, concluyó.



