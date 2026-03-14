Con la presencia de funcionarios provinciales, autoridades locales y referentes del sector vitivinícola y actores del turismo y la gastronomía, se realizó este viernes en Chos Malal el evento “Desde La Torre – Sunset de Vendimia”, una de las actividades principales del calendario de la Vendimia Neuquina 2026.

La jornada tuvo lugar en la bodega Des De La Torre, con más de 200 personas presentes. La bodega es un emprendimiento vitivinícola familiar del Alto Neuquén que desde hace más de una década impulsa la producción de vinos en la región y que representa una de las expresiones más singulares del desarrollo vitivinícola del norte neuquino.

La bodega fue inaugurada en 2008 por la familia De La Torre, que continúa una tradición vitivinícola de cuatro generaciones, vinculada a la elaboración artesanal de vinos en Chos Malal. El establecimiento cuenta con viñedos propios en la zona y produce varietales como Malbec, Pinot Noir y Cabernet Franc, aprovechando las particulares condiciones climáticas y los suelos calcáreos de la región, que aportan identidad y complejidad a los vinos del lugar.

Del encuentro participaron el ministro de Jefatura de Gabinete, Juan Luis Ousset, la senadora nacional, Julieta Corroza, el secretario de Interior y Gobiernos Locales de la provincia, Gustavo Coatz, el presidente de NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet, y la gerente del organismo turístico provincial, Silvana Cerda, el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, junto a bodegueros, prestadores turísticos, referentes gastronómicos y autoridades locales.

En la agenda oficial

La actividad se desarrolló dentro de la estrategia impulsada por el ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, que este año integró formalmente la Vendimia Neuquina a la agenda oficial de promoción turística y económica de la provincia.

En los últimos años, la Vendimia Neuquina se ha consolidado como un evento enológico de creciente relevancia, impulsado principalmente por bodegas y actores privados del sector vitivinícola. La edición 2026 marca un punto de inflexión, ya que por primera vez el Estado provincial asume un rol activo, estratégico y articulador en su desarrollo, promoción y proyección, consolidando una política pública que vincula producción, turismo, identidad territorial y desarrollo económico.

Este acompañamiento institucional busca fortalecer el posicionamiento del vino neuquino como producto turístico identitario, ampliar su visibilidad y potenciar la promoción del destino en mercados nacionales e internacionales. Actualmente la provincia cuenta con bodegas de gran reconocimiento como Bodega del Fin del Mundo, Malma y Familia Schroeder, a las que en los últimos años se han sumado nuevos emprendimientos vitivinícolas de menor escala que amplían la diversidad de la oferta y fortalecen la identidad del vino neuquino.

En este contexto, la Vendimia trasciende su dimensión productiva para consolidarse también como experiencia turística integral, evento cultural de identidad regional y motor dinamizador de la economía local.

La Vendimia Neuquina 2026 se desarrolla a través de un calendario de actividades distribuidas en distintas regiones de la provincia -entre ellas el Alto Neuquén, la Comarca Petrolera, Vaca Muerta y la región Confluencia- con el objetivo de fortalecer la integración territorial y ampliar el impacto turístico y económico del sector vitivinícola.

De esta manera, la provincia busca consolidar al clúster vitivinícola neuquino como un componente estratégico dentro de la diversificación económica provincial, impulsando el crecimiento de bodegas consolidadas y emergentes y fortaleciendo el desarrollo sostenible del destino