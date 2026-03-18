El Sindicato de Judiciales se moviliza ante la falta de un acuerdo salarial con el TSJ

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) activa este miércoles 18 de marzo un plan de lucha en el marco de las paritarias con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia.



A través de un comunicado, desde el gremio indicaron que “este martes se llevará adelante una movilización al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el marco del plan de lucha resuelto por el último Plenario y ante la falta de convocatoria a una nueva mesa de negociación salarial”.



En ese sentido agregaron: “La medida contará con paro total de actividades en las circunscripciones II, III, IV, V y en Rincón de los Sauces, mientras que en la ciudad de Neuquén se realizará retiro de los lugares de trabajo a partir de las 10.00 para garantizar la participación de los trabajadores en la movilización”.



E informaron: “La concentración está prevista para las 10.30 horas en la Ciudad Judicial. Desde allí, la movilización recorrerá Leloir hasta Buenos Aires, continuará hasta Talero, seguirá por Elordi hasta La Rioja, pasará por Casa de Gobierno y luego se dirigirá por calle Carlos H. Rodríguez para finalmente concentrar en Alberdi 52, frente al Tribunal Superior de Justicia”.



Finalmente concluyeron: “La medida se enmarca en la continuidad del plan de lucha votado por amplia mayoría en el plenario provincial, y responde a la falta de convocatoria del TSJ a una instancia de negociación salarial, situación que profundiza el conflicto en el sector”.



Cabe destacar que el gremio de los trabajadores judiciales rechazó la última propuesta salarial realizada por el Tribunal Superior de Justicia. La misma contempla actualización anualizada por Índice de Precios al Consumidor (IPC) y dos bonos extraordinarios de $350.000 a pagar en marzo y septiembre.



