Un nuevo reporte oficial volvió a encender la atención sobre el Complejo Volcánico Puyehue–Cordón Caulle. Durante la tarde de este miércoles se registró un aumento significativo en la ocurrencia de sismos, un fenómeno que genera preocupación en una zona con antecedentes de fuerte actividad volcánica. Pese al incremento, las autoridades técnicas aclararon que el sistema se mantiene en nivel de alerta verde.

La información fue difundida por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) a través de un Reporte Especial de Actividad Volcánica, emitido en horas de la noche.

Un aumento que activó el monitoreo intensivo

Según el informe oficial, el incremento comenzó a detectarse a partir de las 16:30 horas locales. Los equipos de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica registraron un mayor número de sismos asociados al complejo, lo que llevó a emitir el reporte preventivo.

Los eventos corresponden a sismos de tipo volcano-tectónico, vinculados al fracturamiento de roca en el interior del sistema volcánico, una señal que suele ser seguida de cerca por los organismos científicos.

Más de 140 sismos en pocas horas

Hasta el momento de emisión del reporte, las estaciones de monitoreo contabilizaron 143 sismos, un número que permitió caracterizar el episodio como un enjambre sísmico. Este tipo de fenómeno se define por la ocurrencia de numerosos eventos concentrados en un período corto de tiempo.

El sismo de mayor energía se registró a las 17:40 horas locales, con una profundidad muy superficial y una magnitud local de 0,7. Aunque se trata de un valor bajo, su localización cercana a la superficie refuerza el interés científico y la atención sobre la evolución del episodio.

Qué dicen los especialistas sobre la energía liberada

Desde Sernageomin precisaron que los sismos analizados presentan energía baja, de acuerdo con las evaluaciones técnicas realizadas por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Este dato es clave para contextualizar el fenómeno y evitar interpretaciones apresuradas sobre una posible escalada en la actividad.

Alerta verde: qué significa en este contexto

A pesar del aumento en la sismicidad, el organismo técnico informó que la alerta volcánica se mantiene en nivel verde. Esto indica que el complejo permanece en un estado de actividad basal, sin evidencias de cambios significativos que obliguen a modificar el nivel de alerta vigente.

Sernageomin confirmó que el Puyehue–Cordón Caulle continúa bajo vigilancia permanente y en línea, y que se informará de manera oportuna ante cualquier variación relevante en su comportamiento.

El registro de este enjambre sísmico vuelve a poner en foco a uno de los complejos volcánicos más observados del sur andino, en un contexto donde la información oficial y el monitoreo constante resultan claves para llevar tranquilidad y anticiparse a posibles escenarios.