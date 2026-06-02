Tras el incendio registrado en los depósitos de La Anónima durante la madrugada de este martes, la Dirección General de Cultura dispuso la suspensión de actividades en Casa de la Música y Casa del Escritor, dos espacios municipales ubicados en las inmediaciones de calle Tres Arroyos.

La medida preventiva se tomó para resguardar la seguridad de los asistentes y del personal, en virtud de la cercanía de ambos edificios con el complejo logístico afectado por el fuego. Desde el área se informó que en el turno tarde se evaluará la posibilidad de retomar las actividades, dependiendo de la evolución del operativo de emergencia.

En paralelo, la Secretaría de Fiscalización comunicó que se realizan cortes de tránsito preventivos en todo el sector de calle Tres Arroyos, solicitando a los vecinos circular con máxima precaución y atender la señalización transitoria. La Dirección de Tránsito indicó que la calle Tres Arroyos permanece cerrada desde Toschi hacia Lisandro de la Torre, y que todos los ingresos a esa arteria están bloqueados por seguridad. También se pidió a transeúntes y ciclistas evitar la circulación por la zona.

El operativo de emergencia continúa con la participación de Bomberos Voluntarios, Policía de Río Negro y personal de Protección Civil municipal, quienes trabajan de manera coordinada para contener el fuego y garantizar la seguridad de la comunidad. Desde Protección Civil se informó que colaboran dotaciones de bomberos de localidades vecinas como Fernández Oro, Cinco Saltos, Allen y Neuquén, además de camiones regadores de la municipalidad que abastecen de agua a las bombas.

Las autoridades remarcaron que el incendio se encuentra contenido, pero no controlado, por lo que existe la posibilidad de que se reavive. “Seguimos trabajando con todas las fuerzas disponibles, con carga de los camiones regadores en el Departamento Provincial de Aguas y con las bombas municipales habilitadas para sostener el operativo”, señalaron desde Protección Civil.

La Escuela 313 del barrio Manzanar suspendió las actividades por el corte de electricidad, pero el Consejo Escolar confirmó que se reanudarán las clases por la tarde.