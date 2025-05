Para María Emilia Soria, el proyecto de guardias urbanas municipales es “una burrada”

La intendenta de Roca, María Emilia Soria se refirió al proyecto de La Libertad Avanza que promovió la creación de guardias urbanas municipales y un Consejo de Seguridad Ciudadana para brindar “protección a los vecinos que ya no quieren vivir con miedo”. La jefa municipal explicó que “la iniciativa es una burrada”.

En una entrevista en Radio La Super, Soria señaló esta mañana: “la Constitución de Río Negro establece con mucha claridad las personas que tienen competencia en materia de seguridad. Pasa hoy en muchos municipios de Buenos Aires que esta guardia no puede portar armas, no puede detener a una persona, sencillamente tiene que llamar a la policía. Son estas buenas expresiones que no conducen a nada, gastar recursos en algo que no es competencia municipal”.

Qué dice el proyecto

El proyecto de La Libertad Avanza de Roca, presentado en el Deliberante contempla la creación de una Guardia Urbana Municipal y un Consejo de Seguridad Ciudadana. Aseguraron que “en los últimos días fuimos testigos de un joven descuartizado, tiroteos y robos constantes. ¿Queremos más seguridad en Roca o vamos a seguir mirando para otro lado? No hay más tiempo que perder”.

Explicaron que es necesaria “una fuerza descentralizada, eficiente y sin burocracia, con presencia activa en las calles, patrullajes preventivos, móviles disponibles y un sistema de denuncias digital accesible para todos los vecinos. Esto no se financia con más impuestos, sino recortando los gastos innecesarios del Estado. Seguridad sin meterle la mano en el bolsillo a la gente”.

El proyecto contempla la incorporación de tecnología a través de “videovigilancia estratégica, consejos barriales de seguridad y campañas de prevención ciudadana. Queremos una comunidad que construya seguridad desde abajo, con las herramientas adecuadas y sin depender de promesas vacías”.

No están en sus cabales

El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió a la iniciativa, dijo: “la verdad me sorprende porque La Libertad Avanza se caracteriza por la desaparición del Estado. Entonces que alguien proponga agrandar el estado habría que ver si está en sus cabales”.