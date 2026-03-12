Una organización dedicada a transportar cocaína escondida en alimentos que luego eran enviados hacia distintas ciudades del sur del país fue desbaratada. La investigación policial terminó con ocho personas detenidas, el decomiso de más de 15 toneladas de mercadería adulterada con droga y la clausura de un complejo utilizado para acopiar los cargamentos. Según confirmaron los investigadores, uno de los envíos tenía como destino final la ciudad de Cipolletti.

El caso comenzó a desmoronarse de manera inesperada este martes en el barrio porteño de Balvanera. Allí, efectivos de la División Investigaciones Comunales 3 de la Policía de la Ciudad detectaron una situación que, en principio, parecía una simple infracción de tránsito. Una camioneta Renault Kangoo descargaba bultos en plena calle y obstruía el paso de vehículos en la esquina de avenida Rivadavia y Catamarca.

Sin embargo, cuando los policías se acercaron a consultar qué estaba ocurriendo, las respuestas del conductor generaron sospechas. El hombre aseguró que transportaba alimentos desde el barrio de Liniers hacia un hotel de la zona. Pero algo no cerraba. Ante las dudas, los efectivos pidieron abrir una de las cajas y allí apareció el dato que terminó de encender todas las alarmas.

Dentro de los bultos había una sustancia blanca extraña adherida a los productos. Los reactivos químicos utilizados por los peritos confirmaron lo que nadie esperaba: se trataba de clorhidrato de cocaína. A partir de ese momento, lo que parecía un control de rutina se transformó en el inicio de una causa federal por narcotráfico.

En total, dentro de la camioneta se encontraron unos 62 kilogramos de mercadería repartidos en once bultos. Había fideos importados, alimentos enlatados, snacks, carbón, fécula y frutos secos. Todos los productos presentaban la misma particularidad: estaban impregnados con cocaína.

Con ese primer hallazgo, la investigación avanzó rápidamente. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo del juez Sebastián Ramos, ordenó un allanamiento en un predio ubicado en la calle Palmar al 7200, en el barrio de Liniers. Allí funcionaba el centro de acopio de la organización.

El operativo permitió descubrir la magnitud del negocio. En el lugar, que estaba compuesto por dos locales comerciales al frente, cinco depósitos y seis viviendas en la parte trasera, los investigadores encontraron otros 301 bultos con alimentos contaminados con droga. Entre los productos había papas disecadas, carne envasada y distintos tipos de mercadería empaquetada.

El peso total de los alimentos adulterados alcanzó los 15.200 kilogramos. Además, durante la requisa apareció una caja con queso tipo casero que también estaba impregnado con cocaína.

Los investigadores determinaron que los alimentos eran traídos desde Bolivia ya impregnados con la droga hasta el predio de Liniers, donde eran acopiados, empaquetados y llevados hasta el barrio de Once. Desde allí, en micro, eran dirigidos al sur del país: a la ciudad rionegrina de Cipolletti.

Durante el operativo fueron detenidas ocho personas mayores de edad, todas de nacionalidad boliviana. Además, los investigadores secuestraron siete teléfonos celulares, una máquina contadora de dinero, 120 mil pesos en efectivo y documentación considerada clave para avanzar con la causa.