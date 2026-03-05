El Gobierno de Río Negro abrió el debate por uno de los temas más sensibles para los municipios: cómo se repartirá la coparticipación. En una reunión realizada en Villa Regina, funcionarios provinciales se sentaron cara a cara con intendentes del Alto Valle para explicar el nuevo índice de distribución de fondos y escuchar los planteos de cada ciudad.

El encuentro marcó el puntapié inicial de una serie de mesas regionales que recorrerán la provincia. Estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, y la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, quienes encabezaron el debate junto a los intendentes Claudia Montanaro (Cervantes), Albino Garrone (Godoy), Miguel Petricio (Mainqué), Gustavo Amati (Fernández Oro), Luis Albrieu (Villa Regina), Lucas González (Chichinales) y Silvia Penilla (Ingeniero Huergo).

Durante varias horas, técnicos de Hacienda y Rentas explicaron cómo se construirá el nuevo índice de coparticipación, un mecanismo clave que determina qué porcentaje del dinero provincial llega a cada municipio. Uno de los puntos centrales de la discusión fue la actualización de los datos poblacionales. El Gobierno confirmó que se dejarán atrás los números del censo de 1991, que durante décadas sirvieron de base para el reparto, y se utilizarán los registros demográficos actuales.

El objetivo, según explicaron, es reflejar el crecimiento real de las ciudades. En los últimos años muchas localidades del Alto Valle y otras regiones de la provincia sumaron miles de habitantes, lo que cambió por completo el mapa poblacional. Sin embargo, el tema no es menor: cualquier modificación en los índices puede alterar cuánto dinero recibe cada municipio.

En ese contexto, los intendentes aprovecharon el encuentro para exponer la situación de sus localidades y plantear inquietudes sobre el impacto que podría tener la actualización. Desde el Ejecutivo provincial intentaron llevar tranquilidad. Según explicaron, la masa total de coparticipación no se reducirá, y el proceso apunta únicamente a actualizar los criterios de distribución.

Técnicos de Hacienda explicaron cómo se calculará el nuevo índice que definirá el reparto de fondos entre los municipios.

Actualmente, el sistema contempla tres variables principales:

40 % según la población de cada municipio.

40 % según la recaudación provincial generada en cada jurisdicción.

20 % distribuido en partes iguales entre todas las localidades.

Además, el Gobierno reafirmó que se analizarán situaciones particulares de algunas ciudades, una línea que impulsa el gobernador Alberto Weretilneck, quien promueve esta actualización para adecuar el reparto de recursos a la realidad actual de la provincia.

El ministro Ríos aseguró que el objetivo es construir acuerdos con los municipios. “Fue una reunión muy positiva. Pudimos explicar cómo se construye el índice actualizado y escuchar a cada intendente”, sostuvo. Pero el debate recién empieza. El cronograma continuará este viernes en Viedma, donde se reunirán los municipios de la Zona Atlántica.

Luego, el martes 10 de marzo, el análisis llegará a San Carlos de Bariloche, con la participación de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco. Finalmente, el miércoles 11 la discusión se trasladará a Los Menucos, donde se sumarán intendentes de la Región Sur.