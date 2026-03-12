La Municipalidad de Bariloche puso en marcha operativos de fiscalización en semáforos de distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ordenar las actividades que se realizan en la vía pública. Inspectores de tránsito, junto a personal de Protección Ciudadana, fiscalizadores municipales y efectivos de la Policía de Río Negro, verificaron el cumplimiento de las normas en cruces estratégicos.

Los controles se realizaron en intersecciones estratégicas donde se registra un alto flujo vehicular y peatonal. En el contexto de las inspecciones, se notificó a alrededor de 20 personas que se encontraban realizando actividades en los semáforos, informándoles sobre la nueva normativa vigente y las disposiciones establecidas por el Municipio.

La medida se sustenta en la Resolución N.º 00000772-I-2026, que establece la prohibición de realizar ventas ambulantes, limpieza de vidrios, cuidado de vehículos, malabarismo u otros espectáculos callejeros en calzadas, intersecciones, semáforos o espacios de circulación vehicular sin autorización municipal.

La normativa se incluye en la Ley Provincial N.º 5.592 (Código Contravencional de Río Negro) y tiene como objetivo preservar la seguridad vial, garantizar la libre circulación y evitar situaciones de riesgo para conductores y peatones. Según se detalla en los fundamentos de la resolución, estas prácticas han generado numerosos reclamos de vecinos a través de la central de emergencias 103, vinculados a disturbios, incomodidades y situaciones de intimidación hacia automovilistas.

La resolución también faculta a la Secretaría de Protección Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Seguridad, a llevar adelante operativos de control junto a las fuerzas de seguridad, con el fin de desalentar estas actividades cuando se realicen sin autorización.

El Municipio aclaró que los operativos se mantendrán de manera permanente y rotativa en distintos sectores de Bariloche, con el fin de garantizar un control sostenido.