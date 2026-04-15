El senador rionegrino Martín Soria, junto al bloque Justicialista, presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Sanitaria en el PAMI, denunciando la crisis prestacional y financiera que atraviesa el instituto bajo la actual gestión. La iniciativa busca garantizar la continuidad de la atención médica, el acceso a medicamentos esenciales y salarios dignos para los profesionales de la salud que atienden a jubilados y pensionados.

El texto legislativo, fundamenta la declaración de emergencia en las políticas de ajuste que, según Soria, han deteriorado la capacidad operativa del organismo y puesto en riesgo la salud de más de seis millones de afiliados. “El sistema está siendo destruido, con falta de atención, recortes en medicamentos y reducción de salarios a médicos”, señala el documento.

Entre los puntos centrales, el proyecto establece:

Emergencia Sanitaria: se declara para abordar la crisis prestacional y financiera del PAMI.

Garantía de prestaciones: se asegura la continuidad y calidad de la atención médica, incluyendo urgencias y traslados.

Medicamentos y salarios: se garantiza el acceso a fármacos esenciales y la dignidad salarial del personal médico.

La propuesta surge como respuesta al supuesto colapso del sistema y a los ajustes que, según el bloque Justicialista, han debilitado la cobertura de los jubilados. Soria remarcó que la emergencia es necesaria para frenar el deterioro y restablecer condiciones mínimas de funcionamiento.

El proyecto también plantea la necesidad de reforzar la transparencia en la gestión del instituto y de establecer mecanismos de control que aseguren la correcta aplicación de los recursos. La iniciativa se da en un contexto de creciente preocupación por la situación sanitaria de los adultos mayores y busca instalar el debate en el Congreso sobre la sostenibilidad del sistema.

De prosperar, la declaración de emergencia permitiría al PAMI adoptar medidas extraordinarias para garantizar la atención y el suministro de medicamentos, así como recomponer los salarios de los médicos y profesionales afectados por los recortes.