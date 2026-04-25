No es algo de todos los días. Una ballena varada en la costa siempre impacta, pero esta vez fue distinto: la que apareció en Puerto San Antonio Este no era cualquiera. Era una minke enana, una especie que casi no se deja ver por estas aguas.

El hallazgo encendió las alarmas rápido. No solo por el tamaño o la imagen, sino por lo que significa: estos animales viven lejos de la costa. Si aparecen ahí, algo no está bien. Se trataba de un ejemplar joven, todavía en etapa de crecimiento. Incluso, en la zona habían visto a otro animal que podría ser la madre. Una escena que suma más preguntas que respuestas.

Apenas se confirmó el varamiento, se activó un operativo. Llegaron especialistas, guardaparques, personal de Prefectura y equipos científicos. No fue solo mirar: hubo trabajo en serio. Se hicieron estudios, se tomaron muestras y se empezó a analizar qué pudo haber pasado. Cada detalle cuenta. Porque en estos casos, el cuerpo del animal habla.

Trabajo en equipo

Durante la noche del miércoles, guardaparques y Prefectura retiraron el cuerpo de la zona de marea para preservarlo. A la mañana siguiente, un equipo interdisciplinario realizó la necropsia con participación de la Universidad del Comahue, organismos provinciales y científicos del CONICET. Se tomaron muestras y el esqueleto será conservado con fines educativos.

El operativo incluyó a especialistas y contó con las autorizaciones correspondientes. Desde el equipo destacaron el trabajo conjunto y señalaron que el hallazgo representa una oportunidad única para la ciencia, en el marco de la recuperación de la red nacional de varamientos.