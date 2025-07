Apareció otra ballena muerta en el Río de la Plata: investigan las causas

El personal de Prefectura Naval logró retirar este lunes por la noche el cuerpo sin vida de una ballena que había quedado encallada en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del segundo caso en menos de una semana en el Río de la Plata, lo que encendió las alarmas entre expertos y autoridades ambientales.

El operativo, que fue captado en imágenes difundidas por testigos y medios, mostró cómo las lanchas de Prefectura utilizaron un cabo para arrastrar al animal mar adentro. Primero lo intentó una embarcación de menor potencia, que logró mover parcialmente al cetáceo. Sin embargo, fue necesario el uso de una segunda lancha más robusta para completar el remolque.

El hallazgo fue reportado por un grupo de pescadores en la zona de Tierra Santa, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un gran animal varado en la costa. Se trataba de una Ballena Sei, una especie catalogada como en peligro de extinción.

Por precaución, Prefectura delimitó el área con cinta de peligro y solicitó a la población no acercarse al cuerpo del animal, ante el riesgo de eventuales contagios o contaminación. Aún no se informaron las causas de la muerte, ni si se realizará una pericia científica para establecerlas. No obstante, expertos que participaron del operativo extrajeron muestras del cuerpo para su análisis.

El hecho ocurre apenas días después de que otro cetáceo fuera hallado sin vida en la costa de Vicente López, a la altura del kilómetro 18 del canal costero. Ese hallazgo fue reportado por un pescador a las 6 de la mañana del pasado miércoles, y también requirió un amplio despliegue por parte de Prefectura Naval.

En aquel caso, la ballena apareció flotando boca arriba y a pocos metros de la orilla. Debido a su tamaño, los especialistas estimaron que se trataba de un ejemplar joven.

Ambos episodios generaron preocupación entre ambientalistas y científicos, quienes advierten que la presencia de estos mamíferos en aguas del Río de la Plata no es habitual, y mucho menos su muerte en circunstancias aún no esclarecidas.