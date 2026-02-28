Villa La Angostura abrió su calendario de acciones en el exterior con presencia en ANATO 2026, la feria que cada año se realiza en Bogotá y reúne a los principales referentes del sector turístico de América Latina. El objetivo fue claro: instalar el destino en el mercado colombiano de cara al próximo invierno.

La delegación estuvo integrada por la subsecretaria de Turismo municipal, Lorena Reumann, y el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes local y dirigente de FEHGRA, Martín Suero. Durante tres jornadas mantuvieron una agenda intensa con agencias de viajes, operadores mayoristas, compañías aéreas y medios especializados.

La propuesta local puso el eje en la nieve, la hotelería y la gastronomía

El centro de esquí Cerro Bayo fue uno de los principales atractivos presentados ante el público profesional. A eso se sumó la infraestructura hotelera y la identidad gastronómica de montaña que caracteriza a la localidad dentro de la Patagonia.

En las capacitaciones para equipos de ventas se brindaron datos concretos sobre conectividad aérea, características del invierno, perfil del visitante y servicios disponibles. También hubo reuniones estratégicas con operadores y entrevistas con medios de turismo y negocios para ampliar la difusión en plataformas digitales.

Lorena Reumann, subsecretaria de Turismo de Villa La Angostura, señaló que el mercado colombiano “muestra un creciente interés por destinos emergentes dentro de la Argentina”. Y agregó: “Estamos muy contentos por la convocatoria en el stand y por el interés que despierta Neuquén como propuesta novedosa. ANATO es una feria de alto perfil profesional, con operadores influyentes y decisores clave”.

El trabajo conjunto fortaleció el posicionamiento regional

Las acciones fueron coordinadas por Neuquentur, con participación del INPROTUR y la Cámara Argentina de Turismo, lo que permitió potenciar la presencia del sur neuquino dentro del stand nacional.

Uno de los puntos destacados fue la promoción conjunta con San Martín de los Andes para impulsar la Ruta de los Siete Lagos como experiencia escénica integrada, atravesando parques nacionales y consolidando a la región de los lagos patagónicos como un circuito de alcance internacional.

Martín Suero, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura, afirmó que esta participación “no es un hecho aislado, sino el inicio de una agenda promocional que continuará en mercados estratégicos como Brasil y Uruguay”, con la meta de consolidar al destino dentro de las propuestas más elegidas de Argentina en 2026.

Tras el paso por Bogotá, el equipo continuará con el envío de material técnico, información sobre plazas hoteleras y clima, además de planificar futuras visitas de operadores y prensa especializada al sur neuquino. La apuesta es sostener el vínculo comercial durante todo el año para que la promoción se traduzca en más visitantes extranjeros en la próxima temporada invernal en la Patagonia.