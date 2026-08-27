La Dirección de Vialidad Rionegrina llevó adelante un operativo de control de cargas sobre la Ruta Provincial 69, en el sector de El Labrador, con el propósito de preservar la infraestructura vial y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de transporte. La acción se enmarca en la política permanente de fiscalización que impulsa el organismo para cuidar las rutas de la provincia.

El procedimiento estuvo a cargo del área de Control de Pesos y Dimensiones, con el acompañamiento de la Policía de Río Negro, a través del Destacamento El Labrador, y la participación de la Secretaría de Minería, que realizó inspecciones documentales y verificaciones sobre las cargas transportadas. Se efectuaron controles de peso total y distribución por ejes a los vehículos de transporte, en un corredor de alta circulación de camiones vinculados a la actividad hidrocarburífera.

Los resultados muestran un alto nivel de cumplimiento de la normativa por parte de los transportistas. De un total de 55 pesajes realizados, se detectaron cinco casos de exceso de carga, lo que representa un índice de infracción del 9%. Cuatro de las unidades excedidas trasladaban arena y una transportaba ripio. Las actas de infracción fueron labradas tanto por sobrecargas generales como por irregularidades en la distribución del peso sobre los ejes, situaciones que aceleran el deterioro de la calzada.

Desde Vialidad Rionegrina se destacó la importancia de sostener estos operativos en corredores estratégicos, especialmente aquellos vinculados al transporte de áridos asociados a la actividad de Vaca Muerta, reafirmando el compromiso del organismo con el cuidado de las rutas provinciales y la preservación de una infraestructura clave para el desarrollo productivo de Río Negro.