¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 06 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Río Negro en el centro del mapa energético

Río Negro se planta en la agenda energética mundial: Weretilneck promete exportar GNL y multiplicar producción

El gobernador Alberto Weretilneck puso a Río Negro en el centro del mapa energético y productivo del país. Con proyectos de gas natural licuado en marcha y cifras concretas de agricultura y ganadería, la Provincia se muestra como motor de empleo, inversión y exportación.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 06 de enero de 2026 a las 11:44
PUBLICIDAD
El gobernador puso cifras del agro para respaldar la estrategia energética.

Río Negro volvió a ocupar un lugar central en la agenda energética nacional con un mensaje directo y cargado de impacto: el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que la Provincia será pieza clave en el esquema que busca ampliar la capacidad exportadora argentina de gas natural licuado (GNL). Y lo dijo sin rodeos: “No son promesas, son realidades”.

Con esa frase, el mandatario buscó instalar la idea de que Río Negro no habla de expectativas a futuro, sino de proyectos concretos que ya están en marcha. El dato territorial, insistió, importa en el mapa nacional de inversiones y logística.

Weretilneck fue más allá y apuntó al escenario internacional: “Hoy la Argentina tiene la posibilidad de estar entre los 10 países exportadores de GNL del mundo, y que eso se haga en Río Negro no es un dato menor”. La declaración instala a la provincia como epicentro de una estrategia nacional que busca posicionarse en el comercio exterior con volumen y competitividad.

Pero el mensaje no se limitó a la energía. El gobernador buscó ampliar el encuadre y lo vinculó directamente con la economía cotidiana: “Esto no es solo energía. Es una estrategia integral de desarrollo, con impacto real en la economía y el empleo”. La consigna es clara: el GNL no se presenta como un sector aislado, sino como motor que arrastra producción, trabajo y riqueza.

En ese marco, Weretilneck conectó la agenda energética con el entramado productivo tradicional. “Si a la energía le sumamos la industrialización de la agricultura y la ganadería como creadoras de empleo y riqueza, el modelo se fortalece”, aseguró. Para respaldar su argumento, puso cifras sobre la mesa: 87.000 hectáreas dedicadas a la agricultura, con la horticultura bajo riego como punta de lanza del salto productivo.

El gobernador enumeró cultivos que sostienen la matriz provincial: 24.000 hectáreas de maíz, 27.000 de alfalfa y 7.000 de cebolla. Cada número se conecta con empleo estacional, cadenas de valor y movimiento económico en distintas regiones. El énfasis en el riego aparece como condición indispensable para ampliar escala y estabilizar la producción. “El camino que estamos recorriendo tiene que ver con sumar más hectáreas bajo riego, producir más, industrializar más y generar más trabajo”, concluyó.

La discusión de fondo queda atada a dos planos que se mueven en paralelo: por un lado, la pretensión de llevar al país a un lugar destacado en exportaciones de GNL, con Río Negro como sede de proyectos; por otro, la necesidad de sostener un entramado productivo que traduzca esa agenda en empleo y actividad concreta.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD